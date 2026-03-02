為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「史詩怒火行動」規模浩大！ 美軍中央司令部解密參戰軍備

    2026/03/02 11:29 即時新聞／綜合報導
    美國中央司令部列出行動展開後24小時的行動概要，並詳列參戰美國軍備。圖為F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機。（圖擷取自中央司令部「X」）

    美國中央司令部列出行動展開後24小時的行動概要，並詳列參戰美國軍備。圖為F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機。（圖擷取自中央司令部「X」）

    美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，美國將其命名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）列出行動展開後24小時的行動概要，並詳列參戰美國軍備，以及伊朗打擊目標清單，足見美國「史詩怒火行動」之規模浩大。

    中央司令部指出，「史詩怒火行動」在2月28日凌晨1點15分全面展開，針對伊朗境內目標展開攻擊，包括指揮控制中心、伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聯合總部、伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍總部、綜合防空系統、彈道飛彈發射場、海軍艦艇、潛艦、反艦飛彈發射場，以及軍事通信設施。

    中央司令部表示，為了打擊這些目標及防範伊朗反擊，美軍出動B-2匿蹤戰略轟炸機、F-18戰機、F-16戰機、F-22戰機、A-10攻擊機、F-35戰機、EA-18G電戰機、P-8海上巡邏機、RC-135偵察機、MQ-9無人機、空中預警機、M142「海馬士」多管火箭系統、核動力航空母艦、飛彈驅逐艦、反無人機系統、LUCAS自殺無人機、加油機、油料補給艦、C-17運輸以及C-130運輸機，中央司令部特別提到，還有其他不能明列在此的「特殊能力」。

