    國際

    B-2轟炸機出擊畫面曝！ 美軍中央司令部：已摧毀伊朗革命衛隊總部

    2026/03/02 07:21 即時新聞／綜合報導
    美軍出動B-2轟炸機投擲2000磅炸彈，摧毀伊朗經過加固的彈道飛彈儲存設施。（歐新社）

    美軍出動B-2轟炸機投擲2000磅炸彈，摧毀伊朗經過加固的彈道飛彈儲存設施。（歐新社）

    美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，美方將行動命名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）1日貼出B-2匿蹤戰略轟炸機從基地起飛的影片，並強調伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的總部已被摧毀。

    美國中央司令部貼出B-2轟炸機從基地起飛的影片，並表示：「昨晚，美國B-2隱形轟炸機攜帶2000磅（約907.18公斤）炸彈，襲擊了伊朗加固過彈道飛彈設施。任何國家都不應懷疑美國的決心」。

    此外，中央司令部也發布驅逐艦發射巡弋飛彈的影片，並強調已摧毀伊朗伊斯蘭革命衛隊總部。中央司令部表示：「過去47年裡，伊朗伊斯蘭革命衛隊殺害了超過1000名美國人。昨天，美國的大規模空襲斬斷了這條毒蛇的頭顱。美國擁有全世界最強大的軍隊，而伊朗伊斯蘭革命衛隊如今已無總部。」

