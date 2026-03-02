B-2轟炸機出擊畫面曝！ 美軍中央司令部：已摧毀伊朗革命衛隊總部

美軍出動B-2轟炸機投擲2000磅炸彈，摧毀伊朗經過加固的彈道飛彈儲存設施。（歐新社）

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，美方將行動命名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）1日貼出B-2匿蹤戰略轟炸機從基地起飛的影片，並強調伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的總部已被摧毀。

美國中央司令部貼出B-2轟炸機從基地起飛的影片，並表示：「昨晚，美國B-2隱形轟炸機攜帶2000磅（約907.18公斤）炸彈，襲擊了伊朗加固過彈道飛彈設施。任何國家都不應懷疑美國的決心」。

請繼續往下閱讀...

此外，中央司令部也發布驅逐艦發射巡弋飛彈的影片，並強調已摧毀伊朗伊斯蘭革命衛隊總部。中央司令部表示：「過去47年裡，伊朗伊斯蘭革命衛隊殺害了超過1000名美國人。昨天，美國的大規模空襲斬斷了這條毒蛇的頭顱。美國擁有全世界最強大的軍隊，而伊朗伊斯蘭革命衛隊如今已無總部。」

Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 1, 2026

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps （IRGC） killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 1, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法