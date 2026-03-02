為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    英法也被捲入戰火！ 法國駐阿聯基地遇襲 英軍擊落伊朗無人機

    2026/03/02 08:05 即時新聞／綜合報導
    英軍「颱風」戰機1日擊落一架伊朗無人機。（法新社）

    美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，隨後伊朗也針對以色列及美軍駐中東各國基地展開反擊。不過法國駐阿拉伯聯合大公國阿布達比的海軍航空基地在衝突中也遭到波及，英國國防部也提到，英軍戰機1日擊落一架伊朗無人機，美國的歐洲盟友似乎開始捲入中東戰火。

    綜合外媒報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）1日在法國國會的國防委員會發表談話時證實，位於阿聯阿布達比港附近的法國海軍航空基地機庫，被1架伊朗無人機擊中，所幸沒有人員傷亡。

    馬克宏指出，美國和以色列的空襲導致中東地區局勢前所未有地升級，但伊朗遇襲後發射的飛彈與無人機完全不分青紅皂白，攻擊中東地區盟國的軍事設施和民用目標，其中阿聯酋受影響最大，處境也最危險，卡達也遭到攻擊。

    英國國防部1日表示，1架隸屬於英國-卡達聯合「颱風」戰機中隊的英國皇家空軍颱風戰機，1日從卡達起飛，擊落一架正飛往卡達的伊朗無人機。英國國防部指出，這架戰機當時正在執行防禦性空中巡邏任務，並使用空對空飛彈擊落無人機，確保了卡達領空的安全，以及英國在該地區的利益。

