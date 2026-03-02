為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    48名伊朗軍政高層已斃命 川普：軍事行動將持續4週

    2026/03/02 07:08 即時新聞／綜合報導
    川普3月1日接受各大媒體專訪，提到伊朗軍政高層已有48人喪命，未來軍事行動可能將會持續4週左右。（法新社）

    川普3月1日接受各大媒體專訪，提到伊朗軍政高層已有48人喪命，未來軍事行動可能將會持續4週左右。（法新社）

    美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，美國總統川普3月1日接受各大媒體專訪，提到伊朗軍政高層已有48人喪命，未來軍事行動可能將會持續4週左右。

    川普接受英國《每日郵報》電訪時提及對伊朗軍事行動的可能時間表，川普提到，畢竟伊朗是個大國，大概需要4週時間或是更短。川普坦言，到目前為止，攻擊伊朗的任何成果都沒有讓他感到驚訝，「我覺得一切都在按計劃進行，除了我們幹掉了他們所有的領導層之外，這遠超出我們的預期，目前看起來有48個人。」

    川普在訪問中也提到3名陣亡美軍，並說：「我們預料到這種情況會發生。這種情況可能會持續發生、再次發生。我們做得相當不錯，而他們（陣亡美軍）都是很棒的人，有著傑出的成就。」

    川普接受《福斯新聞》節目「週日簡報」訪問時提到：「伊朗48位領導人在一瞬間就消失了，進展十分迅速，沒人能相信我們取得的成果。」川普也告訴《CNBC》：「美國在伊朗的軍事行動進展順利，甚至超前進度。」

