全球原油動脈告急！阿曼海域油輪遇襲4傷 伊朗禁航荷姆茲海峽

懸掛帛琉國旗、受美國制裁的油輪「天光號」（Skylight）在阿曼穆桑達姆半島附近海域被擊中後燃起熊熊大火。（法新社）

中東局勢再度陷入動盪。一艘懸掛帛琉國旗、名為「天光號」（Skylight）的油輪，於週日在戰略要地荷姆茲海峽附近的阿曼穆桑達姆半島海域遭到攻擊。事件造成4名船員受傷，船上20名船員（包含15名印度籍及5名伊朗籍）已全數緊急撤離。《路透》報導稱，這是自伊朗遭到美以聯合襲擊後，德黑蘭對波斯灣國家發動一系列報復性空襲以來，阿曼境內或附近地區首次發生襲擊事件。

中東戰火牽連波灣國家

根據阿曼海事安全中心報告，攻擊地點位於哈薩布港以北約5海里處。雖然阿曼方面尚未說明攻擊的具體手段與起因，但該油輪身分特殊──「天光號」及其管理公司Red Sea Ship Management被指控為協助運輸伊朗石油產品的「影子船隊」，於2025年12月遭美國財政部制裁。

根據航運監測服務「Tankertrackers.com」指出，該船為小型油輪，主要用於海上加油，自2月22日起便停靠於該區域。

區域緊張連環爆

此次襲擊並非孤立事件。在同一天早些時候，阿曼杜庫姆（Duqm）商業港也遭到兩架無人機襲擊，導致一名外籍勞工受傷。

伊朗伊斯蘭革命衛隊於2月28日晚間宣布，禁止任何船隻通過荷姆茲海峽。分析指出，由於全球約五分之一的石油需經由荷姆茲海峽運輸，此次封鎖聲明與針對性襲擊，反映出美、以、伊三方交惡後，波斯灣周邊緊張局勢已升級至臨界點。

