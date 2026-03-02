為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    全球原油動脈告急！阿曼海域油輪遇襲4傷 伊朗禁航荷姆茲海峽

    2026/03/02 02:19 即時新聞／綜合報導
    懸掛帛琉國旗、受美國制裁的油輪「天光號」（Skylight）在阿曼穆桑達姆半島附近海域被擊中後燃起熊熊大火。（法新社）

    懸掛帛琉國旗、受美國制裁的油輪「天光號」（Skylight）在阿曼穆桑達姆半島附近海域被擊中後燃起熊熊大火。（法新社）

    中東局勢再度陷入動盪。一艘懸掛帛琉國旗、名為「天光號」（Skylight）的油輪，於週日在戰略要地荷姆茲海峽附近的阿曼穆桑達姆半島海域遭到攻擊。事件造成4名船員受傷，船上20名船員（包含15名印度籍及5名伊朗籍）已全數緊急撤離。《路透》報導稱，這是自伊朗遭到美以聯合襲擊後，德黑蘭對波斯灣國家發動一系列報復性空襲以來，阿曼境內或附近地區首次發生襲擊事件。

    中東戰火牽連波灣國家

    根據阿曼海事安全中心報告，攻擊地點位於哈薩布港以北約5海里處。雖然阿曼方面尚未說明攻擊的具體手段與起因，但該油輪身分特殊──「天光號」及其管理公司Red Sea Ship Management被指控為協助運輸伊朗石油產品的「影子船隊」，於2025年12月遭美國財政部制裁。

    根據航運監測服務「Tankertrackers.com」指出，該船為小型油輪，主要用於海上加油，自2月22日起便停靠於該區域。

    區域緊張連環爆

    此次襲擊並非孤立事件。在同一天早些時候，阿曼杜庫姆（Duqm）商業港也遭到兩架無人機襲擊，導致一名外籍勞工受傷。

    伊朗伊斯蘭革命衛隊於2月28日晚間宣布，禁止任何船隻通過荷姆茲海峽。分析指出，由於全球約五分之一的石油需經由荷姆茲海峽運輸，此次封鎖聲明與針對性襲擊，反映出美、以、伊三方交惡後，波斯灣周邊緊張局勢已升級至臨界點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播