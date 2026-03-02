今午後鋒面通過 明起各地轉涼

今日鋒面通過前天氣仍較為溫暖，各地高溫約26至30度，南部近山區有機會來到31、32度，至於各地低溫約19到22度，日夜溫差大。（資料照）

中央氣象署指出，今日（2日）清晨至上午隨著鋒面接近，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，南部地區並有局部較大雨勢發生，其他地區也有零星降雨機率。下午起鋒面通過，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

天氣方面，鋒面通過前天氣仍較為溫暖，各地高溫約26至30度，南部近山區有機會來到31、32度，至於各地低溫約19到22度，日夜溫差大，請民眾留意溫度變化調整穿著。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週二（3日）東北季風增強，各地天氣轉涼；西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。週三（4日）東北季風影響，華南雲雨區東移，各地仍有局部短暫陣雨。

各地低溫部分，西半部、東北部及東部15至17度，東南部及澎湖18至19度，金門14度，馬祖11至12度；高溫方面，中部以北、東北部、東部及澎湖19至22度，南部及臺東24至27度，金門18度，馬祖14至15度。

週四（5日）東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。週五（6日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 28 20 ~ 31 26 ~ 33 18 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

