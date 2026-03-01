慌了！哈米尼死後中俄外長急通電話：公然擊殺國家領導人不可接受

中國外長王毅（右）與俄羅斯外長拉夫羅夫（左）。（美聯社）

美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭斬首，引發國際熱議，獨裁政權更是「皮皮挫」！中國和俄羅斯外交部稍早就聯手發聲譴責美國，呼籲立刻停止戰爭。

中國外交部今傍晚6點多發布消息，表示中共中央政治局委員兼外交部長王毅週日緊急和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通了電話，會後2人皆對美伊衝突發表講話。王毅表示，聯合國安理會昨天就針對伊朗局勢舉行緊急會議。中國一貫主張遵守聯合國憲章宗旨原則，反對在國際關係中使用武力。



他指責美國和以色列對伊朗發動攻擊一事，「公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反了國際法和國際關係基本準則。目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，中方對此高度關切」。

王毅也提出中方的3個立場：「第一，立刻停止軍事行動，防止戰火蔓延和外溢，避免局勢發展到不可收拾的地步。第二，盡快重回對話談判，各方應強力勸和阻戰，敦促當事人盡快重返對話談判軌道。第三，共同反對單邊行徑，未經聯合國安理會授權對主權國家大打出手，破壞二戰後建立的和平根基。國際社會應發出明確、清晰聲音，反對世界倒退回叢林法則。」

拉夫羅夫則表示，美國和以色列對伊朗進行軍事打擊，嚴重破壞中東地區局勢穩定，莫斯科和北京的立場一致，願和中方透過聯合國、上海合作組織（SCO）等平台發出明確訊號，呼籲立即停止戰爭，回歸外交談判進程。

