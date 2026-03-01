美以襲擊伊朗引發全美示威 美媒：親中大亨是幕後黑手

美國科技大亨辛漢（右）被指為中共協力者，左為辛漢之妻伊凡斯。（法新社檔案照）

美國和以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，不僅引發中東震盪，在美國境內也出現大規模抗議風潮，反對這項軍事行動。但紐約郵報（New York Post）報導，部分抗議活動背後有中共同情者支持。

報導指出，被指控為中共協力者的科技大亨辛漢（Neville Singham），以及其他中共傳聲筒，是贊助「停止對伊朗開戰！」（STOP THE WAR ON IRAN!）抗議活動許多極左派團體的幕後金主。這些抗議活動2月28日在紐約時報廣場（Times Square）、亞特蘭大、夏洛特（Charlotte）、芝加哥，以及全美約70個其他地點舉行。

根據該聯盟發布的聲明，贊助發起者包括「人民論壇」（The People’s Forum）、「巴勒斯坦青年運動」（Palestinian Youth Movement）、「粉色代碼」（CODEPINK）、「爭取和平黑人聯盟」（Black Alliance for Peace）、「美國民主社會主義者」（Democratic Socialists of America）、「即刻採取行動制止戰爭消除種族主義聯盟」（ANSWER Coalition）、「全國伊朗裔美國人理事會」（National Iranian American Council）、50501，以及「美國巴勒斯坦穆斯林」（American Muslims for Palestine）等團體。

該聯盟表示：「川普對伊朗發動無端且非法的攻擊，是一種戰爭行為，恐將造成難以想像的死亡與破壞。」聲明並指出：「但這個國家的人民拒絕另一場無休止的戰爭，我們現在就要走上街頭，讓我們的聲音被聽見。」

美國國務院2月向國會提交一份報告，將左翼非營利組織「粉色代碼」與「人民論壇」，與中國的影響力行動連結起來。這份題為「反制外國資訊操弄與干預」的報告指控，中國「透過『粉色代碼』、『人民論壇』，以及與聲名狼藉的辛漢網絡（Singham network）有關的團體等非營利組織所運作的影響力活動，來散播政治宣傳。」

所謂的「辛漢網絡」是由辛漢資助的非營利組織，其社運人士妻子伊凡斯（Jodie Evans）不僅是「粉色代碼」的共同創辦人，同時也掌管總部位於紐約市的「人民論壇」。

紐約時報曾於2023年報導，旅居上海的辛漢，與中國政府的宣傳機器關係密切，並為其在全球的政治宣傳提供資金。

