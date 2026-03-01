美眾議員推「谷愛凌條款」：代表中國出賽將課100％重稅

美中混血的谷愛凌在本屆冬奧為中國奪得1金2銀。（路透）

出生於美國的滑雪名將谷愛凌（Eileen Gu）代表中國出賽，長期引發輿論激戰。針對這類「領美國資源、幫敵對國家拿牌」的爭議現象，美國眾議員奧格斯（Andy Ogles）近日提出一項「奧林匹克法案」，擬對代表中、俄、伊、北韓等國參賽的美國籍選手，課徵高達100%的懲罰性重稅。

綜合外媒報導，美國田納西州共和黨籍眾議員奧格斯近日提出的「奧林匹克法案」（OLYMPICS Act），全名為「正式限制個人因體育精神而獲得的年度資金法案」，規定任何美國公民若代表中國、俄羅斯、伊朗或北韓參加奧運，其在相關奧運競賽期間所獲得的任何收入，包括獎金、贊助收入，以及代表上述國家參賽時取得的其他任何報酬，將課徵100%稅率。

奧格斯毫不避諱地指出，該法案就是針對谷愛凌，以確保美國國稅局（IRS）把像谷愛凌這類運動員，所賺的每一塊錢全數收走，「我們的人民、主權與運動競技上的優勢不容被嘲弄。依據奧林匹克法案，國稅局將對任何代表『受關切的外國』參加國際賽事的運動員，課徵明確的特種稅」。

奧格斯強調，任何與外國敵對勢力合作的美國人，不只背叛國家，更必須被剝奪因此獲得的一切利益。身為美國人是一種特權，任何人在世界舞台上公然嘲弄這份特權，都必須受到懲罰。

美中混血的谷愛凌2003年出生於美國，自2019年轉向效力中國隊。在剛剛落幕的2026冬季奧運會中，她為中國摘下1金2銀，創下自由式滑雪奧運獎牌數新紀錄。然而，隨著她在中國的代言費與人氣噴飛成長，其國籍爭議也延燒至白宮高層。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）更在受訪時公開對其表示不屑，甚至直接以「出賣」一詞形容谷愛凌的行徑。

