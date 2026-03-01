2個月的煙霧彈！ 川普「雙管齊下」斬首哈米尼行動內幕曝光

伊朗最高領袖哈米尼（右）在空襲中身亡；美國總統川普（左）警告，若伊朗發動報復，美方將動用「前所未見」的武力回擊。（法新社）

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）驚傳死於美國與以色列聯合空襲，震驚全球！美國新聞網站Axios揭露，這場擊斃哈米尼及其數十名高層幕僚的行動，是美國總統川普設下的精巧「外交陷阱」，利用長達兩個月的戰略模糊與外交談判作為掩護，最終成功讓哈米尼放鬆戒備留在德黑蘭的地面建築開會，慘遭美以精準擊殺。

報導指出，這場代號分別為「史詩之怒」與「咆哮之獅」的軍事行動，正是川普過去兩個月以外交與軍事雙管齊下後，最終在2月27日做出的戰爭決定，早在去年12月底以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）到海湖莊園拜訪川普時，便已啟動規劃。原訂初步規劃今年5月展開新一輪軍事行動，但隨伊朗國內爆發大規模反政府示威、政權強力鎮壓，局勢迅速升溫，美方提前部署中東軍力，並與以色列加速制定聯合作戰細節。

今年2月初，美國與伊朗在阿曼會面，這是自去年6月那場為期12天的戰爭以來首次接觸。幾天後，納坦雅胡緊急飛往華府，確認美方在談判中的底線，以及若談判破裂，美國與以色列是否會馬上啟動聯合軍事攻擊。

為了確保能一舉擊殺目標，川普玩起了一手「明修棧道、暗度陳倉」。一方面在中東集結大規模武力，另一方面卻派出親信特使庫許納（Jared Corey Kushner）與魏科夫（Steve Witkoff）前往日內瓦進行核談判。一名官員直言，雖然談判初期並非完全是障眼法，但川普早已設定底線，明確告知伊朗「如果短期內看不到實質進展，美國一定會採取軍事行動。」

據稱，美以在週四（2月26日）的日內瓦會談前一週，就已選定週六（2月28日）為發動攻擊的最佳時機，因哈米尼慣於週六在官邸召開例行高層會議。為避免其進入地下掩體，雙方持續維持外交互動以穩定其行程。週四庫許納與魏科夫前往日內瓦開會前，內心其實已經認定達成協議的可能性不大，但他們仍然依原計畫參加會議，避免讓伊朗察覺外交管道已經破裂。一位美國官員指出：「談判最重要的原則之一，就是你必須很快判斷到底能不能達成協議。」然而現場情況顯示，伊朗提出的條件完全無法達到美國所能接受的最低標準。

第一次會議結束後，庫許納和魏科夫馬上以加密電話向副總統范斯報告，雙方的分歧仍大，因此第二輪會談也毫無進展。一名美國高層官員直言，庫許納和魏科夫明顯看出，伊朗提案根本是胡扯，只是隨便打發美國，為了要拖延時間，他們完全沒有提出任何具體有誠意的內容。另一名官員則形容，伊朗從頭到尾只是在「耍手段、玩花招和拖延時間」，並表示，「我們已經向總統川普完整匯報這些情報，總統也仔細評估所有可行的方案。」

針對伊朗核子計畫與濃縮鈾問題，美國主動提出只要伊朗放棄濃縮鈾，願意無條件、無限期免費提供民用核能所需的核燃料，但伊朗卻直接拒絕。一名官員認為，這種反應已經很明顯暴露伊朗真正的意圖。至於彈道飛彈計畫，一位官員則透露，伊朗在所有談判中都拒絕討論飛彈能力問題，「我們無法繼續容忍這種狀況，他們不僅擁有大量飛彈，甚至每個月都能製造上百枚飛彈，這種能力足以突破任何國家的防禦系統。」

當庫許納與魏科夫要求提出具體方案時，伊朗雖拿出一份7頁文件，列出其聲稱用於民用的濃縮鈾需求，但川普團隊交給國際原子能總署進行比對後發現，伊朗在談判中要求的濃縮鈾能力，竟然是2015年核子協議允許的5倍。官員還指出，伊朗長期以「醫療研究」為幌子，在德黑蘭的研究反應爐秘密儲存濃縮鈾材料，但實際上從來沒有用這些材料製造出任何醫療用途的藥品，「這些行動根本都是為欺騙國際社會。」

在日內瓦談判結束後，阿曼外長週五（2月27日）緊急飛往華府與范斯會面，試圖阻攔川普攻打伊朗的決定，但當時川普已經下定決心。週六上午，當哈米尼如同美國和以色列的預期，準時與幕僚在官邸召開例行會議時，德黑蘭另外兩處正舉行情報高層會議的地點也同步遭到毀滅性打擊，伊朗神權核心瞬間瓦解。

一名以色列情報官員事後直言，如果伊朗在日內瓦談判時願意給川普他想要的東西，他一定會取消這次軍事攻擊，但伊朗政權太過自大，認為川普不敢真的動手，他們完全錯估情勢。

