沒打算停手！以軍連2天空襲伊朗 鎖定飛彈防空能力

伊朗首都德黑蘭1日再遭美以聯合空襲，市區建築在爆炸後升起巨量濃煙。（路透）

以色列週日（1日）證實已對伊朗發動新一波空襲，這是擊斃最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後的第二天軍事行動。以方消息人士指出，軍事策略目前未改變，將持續鎖定伊朗官員與飛彈基礎設施。以軍表示，行動將持續推進，目前尚無跡象顯示軍事行動有降溫可能。

美國總統川普同日針對伊朗可能的報復行動發出警告。川普強調，如果伊朗選擇回擊，美方將動用「一種前所未見的力量」打擊該國。川普在社群平台「Truth Social」寫道：「他們最好不要那樣做，否則我們將以從未見過的力量重擊他們！」

據《路透》報導，以色列軍方指出，1日上午的空襲行動明確針對伊朗的彈道飛彈與防空系統進行打擊。以軍表示，即便哈米尼與伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維（Abdolrahim Mousavi）相繼喪生，但軍事策略將維持延續性，旨在削弱伊朗的飛彈與防空能力。

伊朗誓言報復 區域航空持續受阻

伊朗革命衛隊（IRGC）隨後誓言報復，以色列多地頻繁響起防空警報。受戰事延續影響，中東區域的航空與航運持續受阻，包括杜拜國際機場在內的多個主要樞紐仍處於關閉狀態。

