誰來接班？哈米尼身亡伊朗權力重組 務實派老將拉里賈尼浮上檯面

伊朗前國會議長拉里賈尼具備神職體系與革命衛隊雙重背景，目前被視為哈米尼身亡後權力重組的關鍵人選。（路透檔案照）

伊朗在最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於美以空襲身亡後，正式進入權力重組階段。在德黑蘭權力結構調整之際，長期被視為務實派的前國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）成為目前浮上檯面的關鍵人選。

據《路透》報導，拉里賈尼近期出面宣布，伊朗將根據憲法第111條成立臨時領導委員會以穩定政局。事實上，他自去年起便重新回到安全體系核心。自從被任命為最高國家安全委員會（SNSC）秘書後，他目前負責處理與美國的核子協議談判及區域外交關係，同時扮演針對國內抗議活動的維穩角色。

拉里賈尼之所以能在權力重組中扮演要角，源於他在伊朗神職與安全體系交織的結構中，同時具備神職世家與革命衛隊背景，使他能橫跨兩大核心體系。他在核議題上展現彈性，卻在示威鎮壓中立場強硬；既是談判窗口，也因維穩角色遭到制裁。

這種特質使他得以在體制內部派系間維持對話。此外，他在國際布局上著墨甚深，不僅多次造訪莫斯科與俄羅斯總統普廷會面，更是推動伊朗與中國達成「25年全面合作協議」的關鍵負責人。

邁向權力巔峰的內部隱憂

在神權體制與革命衛隊並行的權力架構下，任何接班安排都將牽動伊朗內外政策走向。儘管目前扮演核心角色，拉里賈尼的上位之路仍充滿變數。他曾數度試圖競選總統，卻在2021年與2024年兩度被負責資格審查的「憲法監督委員會」禁止參選。此外，他因涉嫌主導鎮壓國內示威，曾遭美國財政部祭出制裁，其政治背景也多次引發國際爭議。

依據伊朗憲政架構，最高領袖由專家會議選出，過渡期間的權力安排將成為各派系角力的關鍵。拉里賈尼是否能坐穩位置，仍取決於伊朗體制內部各派系最終的權力平衡。

