精準「斬首」！ 以色列官員：40伊朗軍政高層喪生

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，美國展開代號「史詩之怒」的聯合軍事行動，美國總統川普當天宣布哈米尼（Ali Khamenei）已經死亡，而以色列國防軍也宣布，伊朗安全部門和政權人員約有40人死亡，其中包括伊斯蘭革命衛隊司令帕克波爾（Mohammad Pakpour）、伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）等人。

綜合外媒報導，以色列軍方稱，28日凌晨以色列對伊朗首次空襲，行動關鍵點是以色列軍​​事情報局確定伊朗高級安全官員在德黑蘭兩處地點集會，已確認多名軍政高層死亡，包括伊斯蘭革命衛隊司令帕克波爾、伊朗國防部長納西爾扎德、國防委員會秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）、伊朗武裝部隊緊急指揮部情報局局長阿薩迪（Saleh Asadi）、伊朗最高領袖軍事辦公室主任希拉齊（Mohammad Shirazi）、國防創新與研究組織（SPND）主席阿梅利安（Hossein Jabal Amelian）以及前SPND主席莫扎法里-尼亞（Reza Mozaffari-Nia）等人。

一名以色列國安高層向美國《福斯新聞》（Fox News）證實，以色列28日凌晨對德黑蘭市中心發動的空襲中，約有40名伊朗安全與政權高層人物被擊斃。該名官員表示，此次行動是現代戰爭史上規模最大的斬首行動之一，行動關鍵在於以色列情報機構成功滲透伊朗安全高層。

