傳伊朗最高領袖死於空襲 川普：我們認為消息屬實

傳聞伊朗最高領袖哈米尼在空襲中身亡。（歐新社檔案照）

美國總統川普接受國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪時談到，關於指稱伊朗最高領袖哈米尼今天已在空襲中身亡的報導，「我們認為這則消息屬實」。

川普（Donald Trump）補充道，伊朗大部分高層領導人已被除掉，「那些負責做決策的人，大多都已經不在了」。

以色列軍方發言人宣布，以軍已擊斃伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）、哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）首席顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）等多名國防高階官員。

兩家以色列電視台報導，川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已看到哈米尼遺體的照片。

以色列公共廣播公司（Kan）表示，「以色列高階官員已被告知哈米尼遭到擊斃」，他的遺體是在其官邸園區的殘磚破瓦下被尋獲。

伊朗當局尚未證實哈米尼的死訊。

法新社報導，有目擊者今天指出，在哈米尼身亡的消息傳出後，伊朗首都德黑蘭部分地區響起歡呼聲，有當地居民跑到窗邊鼓掌並播放慶祝的音樂。

納坦雅胡稍早在電視演說中呼籲伊朗人民「推翻當前政權」。

