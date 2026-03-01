美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡

美國對伊朗發動大規模作戰行動。圖由美國中央司令部提供的影片截圖（美聯社）

美國和以色列今天聯手襲擊伊朗，伊朗隨即進行報復反擊。美軍中央司令部表示，部隊成功防禦數百次來自伊朗的飛彈與無人機攻擊，目前尚無美軍人員傷亡的通報，美軍設施受損程度輕微，不影響後續作戰任務。

美國總統川普（Donald Trump）今天清晨在一段影片中表示，美國已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」，以防止「這個極其邪惡、激進的獨裁政權」威脅美國及其核心的國家安全利益。五角大廈將其稱為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。

川普表示，美國將「摧毀他們的飛彈並剷平其飛彈工業」、「殲滅他們的海軍」，並「確保該地區的恐怖分子代理人無法再度破壞區域穩定」。

美軍中央司令部（US Central Command）下午在社群平台X發文寫道，美國及其夥伴部隊今天於美東時間凌晨1時15分開始對目標發動襲擊，目的在於瓦解伊朗政權的安全體系，並優先打擊構成立即威脅的地點。

中央司令部指出，打擊目標包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的指揮與控制設施，伊朗防空設施、飛彈和無人機發射地，以及軍用機場。

中央司令部司令、海軍上將古柏（Brad Cooper）表示，川普總統下令行動，「我們英勇的陸軍、海軍、空軍、陸戰隊、太空軍及海岸防衛隊隊員正挺身響應號召」。

中央司令部指出，美軍和夥伴部隊發動首波打擊後，中央司令部部隊成功防禦了數百次來自伊朗的飛彈與無人機攻擊，目前尚無美軍人員傷亡的通報。美軍設施受損程度輕微，不影響後續作戰任務。

此外，中央司令部還透露，行動初期的數小時內，美軍使用了從空中、陸地及海上發射的精準彈藥。中央司令部的「天蠍打擊特遣隊」（Task Force Scorpion Strike）也首次在實戰中部署低成本的自殺式攻擊無人機。

美軍近期在中東地區大規模集結，中央司令部表示，「史詩怒火行動」動用了這一代以來，美國最大規模的區域軍事火力聚集。

