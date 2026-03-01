為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    以色列總理尼坦雅胡：有跡象顯示伊朗最高領袖已身亡

    2026/03/01 04:30 中央社

    以色列總理尼坦雅胡今天在電視上發布聲明指出，有愈來愈多跡象顯示，伊朗最高領袖哈米尼已在美國及以色列聯手發動的攻勢中身亡。

    法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說道：「今天上午，在一次強而有力的突襲中，暴君哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）位在德黑蘭市中心的官邸園區已被摧毀…愈來愈多跡象顯示，這名暴君已不在人世。」

    自美國與以色列今天對伊朗發動攻擊以來，哈米尼一直沒有公開露面。

    尼坦雅胡也在電視演說中提到，只要有必要，美以兩國的軍事行動將持續下去。

    尼坦雅胡還說，這場攻勢導致多位伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官及核計畫高階官員喪生。

    「未來幾天，我們將再打擊這個恐怖主義政權的數以千計目標。」

    伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）先前接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，哈米尼及伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）均「安然無恙」。

    美國有線電視新聞網（CNN）分析師麥格克（Brett McGurk）談到，如果哈米尼喪命，伊朗最高領袖的繼任程序會如何進行並不是非常明確。（編譯：洪培英）1150301

