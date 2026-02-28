為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國人以為可拿到綠卡！美國女商人投資詐騙近10億元

    2026/02/28 14:43 即時新聞／綜合報導
    歸化美國的女商人李雪，以投資詐騙吸金3150萬美元，其中有許多受害者是中國人，李雪還曾捐錢給川普籌款活動。圖為李雪和川普夫婦合照。（美聯社）

    歸化美國的女商人李雪（Sherry Xue Li，音譯），以投資詐騙吸金3150萬美元（約新台幣9.88億元），其中有許多受害者是想拿到綠卡的中國人，李雪2017年還曾拿出60萬美元（約新台幣1883萬元）捐給川普籌款活動，27日被判刑9年。

    據《美聯社》報導，現年54歲的李雪居住在紐約州牡蠣灣（Oyster Bay），她和同樣歸化美國的王連波（Lianbo Wang，音譯）共謀，向受害者聲稱只要投資開發案50萬美元（約新台幣1570萬美元），就可以透過美國EB-5簽證（投資移民）拿到綠卡。

    美國司法部公告顯示，在李雪、王連波所詐騙的3150萬美元當中，有1650萬美元（約新台幣5.18億元）和EB-5有關，1500萬美元（約新台幣4.7億元）來自開發案股票首次公開發行（IPO）的投資者，受害者超過150人，並且有不少是中國人。

    不過，這項開發計畫根本就不存在，李雪、王連波將詐騙所得用於個人開銷，包括購買名牌服飾、珠寶、度假、去高檔餐廳消費等等；李、王同時還向投資者出售接觸政界人物的機會，並向政治家非法捐款。

    2017年，李雪、王連波向受害者收取每人9.3萬美元（約新台幣292萬元）的費用，讓他們得到川普籌款活動的入場資格，轉手就將這些入場費捐給川普團隊，總計金額為60萬美元左右。

    檢方表示，李雪在活動中與川普夫婦合影，並利用這張照片為虛假開發案四處吸金。不過，川普陣營對於李雪的犯罪行為毫不知情，沒有任何川普團隊的人被起訴。

    王連波在2024年認罪後，被判刑5年有期徒刑，法官如今則宣判李雪入獄9年，同時沒收3150萬美元和3處房產，她還要向受害者進行賠償。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

