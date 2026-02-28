為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美移民掃蕩宣傳片濫用歌曲 英國搖滾樂團要求撤下

    2026/02/28 14:33 編譯孫宇青／綜合報導
    英國搖滾樂團電台司令不滿歌曲遭美國政府使用，發出聲明要求撤下。（美聯社檔案照）

    英國搖滾樂團電台司令不滿歌曲遭美國政府使用，發出聲明要求撤下。（美聯社檔案照）

    美國移民暨海關執法局（ICE）強力掃蕩非法移民，在美國遭到非議，最近一段宣傳影片中使用英國搖滾樂團「電台司令」（Radiohead）的歌曲，也引起該樂團抗議，要求ICE撤除。

    《路透》28日報導，在川普總統強硬的移民政策實行期間，ICE的執法策略受到人權倡導者的廣泛譴責。日前，ICE發布一段宣傳影片，其中未經授權使用Radiohead的歌曲《Let Down》的一個版本，立刻引起歌迷討論。

    「電台司令」27日透過媒體發布聲明表示，「我們要求那些掌控ICE社交媒體帳號的外行人士撤下這段影片。這可不是開玩笑，這首歌對我們和其他人意義重大，你們想隨便挪用我們的歌？沒那麼簡單，我們一定會反擊」。

    該歌曲探討的是疏離與壓抑，電台司令極度反感作品被用於支持特定的移民政策宣傳。ICE的影片將這首歌當作配樂，該影片展示一系列暴力受害者的畫面，而ICE將這些暴力事件歸咎於非法居留美國的移民。

    川普政府下令ICE進行一場移民打擊和驅逐行動，這項行動遭到人權倡議者的譴責，尤其是在今年1月2名美國公民在明尼蘇達州被聯邦特工槍殺之後。人權組織表示，這場打擊行動為公民和移民，尤其是少數族裔群體，帶來恐懼的氛圍。

    自2026年初以來，全美至少有8人在ICE拘留中心死亡，而去年至少31人死亡。

    人權倡議者也對ICE拘留並試圖驅逐支持巴勒斯坦的外國抗議者，提出有關言論自由和正當程序的擔憂。川普則將一系列打擊行動描述為旨在遏制非法移民和改善國內安全。

