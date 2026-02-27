為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    韓國核准Google高精準地圖 有軍事設施遮蔽等限制

    2026/02/27 18:27 中央社
    韓國政府決議准許Google申請的1：5000比例尺高精準地圖海外輸出案，前提包含必須遮蔽軍事設施。（擷取自Google Maps）

    韓國政府決議准許Google申請的1：5000比例尺高精準地圖海外輸出案，前提包含必須遮蔽軍事設施。（擷取自Google Maps）

    韓國政府今天決議准許Google申請的1：5000比例尺高精準地圖海外輸出案，前提是必須嚴格遵守安全條件，包含須對軍事設施進行遮蔽處理、限制精準座標顯示等。

    目前Google地圖在韓國僅公開1：25000比例尺的地圖資料，在韓國必須使用NAVER Maps、Kakao Map才會較為方便使用。

    由韓國國土交通部、科學技術資訊通信部、外交部、統一部、國防部、行政安全部、產業通商部、國家情報院及民間委員等組成的協議組織，今天發布共同新聞稿，宣布在幾個前提條件下，核准Google的1：5000高精準地圖。

    在影像安全處理部分，在Google Maps全球服務中，韓國境內衛星與航空影像須使用依相關法令完成安全處理的影像，並對歷史影像與街景中軍事與保安設施進行遮蔽處理；座標顯示部分，在全球服務中移除或限制顯示韓國境內精確座標資訊。

    在使用國內伺服器部分，由Google在韓國的合作企業於國內伺服器處理原始資料，在經政府審查確認後，僅輸出必要的資料，包括導航所需的基本地圖與交通網資料，至於等高線等敏感數據不在輸出範圍內。

    資安事故應對方面，Google須建立資安事故預防與應對機制，並設置可緊急應變的技術措施，同時指定常駐韓國的負責人。

    此外，在條件履行管理方面，韓國政府確認各項條件後，Google才可實際輸出資料，若持續或重大違反條件，將中止或撤回許可。

    韓國政府評估，以上各項措施可有效避免軍事設施曝光與座標顯示等國安風險。且此次決定有助於促進外國觀光與地圖服務等相關經濟與技術發展，但同時須審慎評估對國內空間資訊產業的影響。

    韓國政府也同時建議Google提出共生方案，促進韓國空間資訊與AI等相關產業發展，為國家均衡成長作出貢獻。

