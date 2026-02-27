抓包親中港媒抹紅造假！劉世芳外甥任副總、捐款時序曝光

翻閱台灣公司「公開資訊觀測站」資料顯示，港媒所指的台灣某公司為鴻海、富邦投資的子公司榮炭科技股份有限公司，而顏文群是在2023年才到榮炭擔任副總經理。（記者林哲遠翻攝）

親中港媒「大公文匯報」今（27）日報導稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金；中國國台辦隨即附和正在依法依規查處，更稱絕不允許支持台獨、一邊在中國賺錢。然而，翻閱公開資訊顯示，顏文群是在2023年才擔任該司副總經理，而捐贈政治獻金給劉的時間點則在2019年，顯示港媒報導為顛倒時間序的假新聞。

港媒「大公文匯報」今日以「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」為題，報導引述匿名來源指稱，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，在中國分別投資江西、廣東、雲南等地3家公司。

其中，江西某公司經營情況良好，2025年實現營業收入人民幣2.95億元，現有員工130餘人，公司在稅收、發展補貼等方面多次享受優惠政策，累計金額近10萬元，顏文群在該公司擔任董事長。報導聲稱，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次到過中國。

然而，翻閱台灣公司「公開資訊觀測站」資料顯示，港媒所指的台灣某公司為鴻海、富邦投資的子公司榮炭科技股份有限公司，而顏文群是在2023年才到榮炭擔任副總經理，並於2024年6月升任總經理；同時，據監察院政治現金網站顯示，顏文群是在2019年立委選舉時捐贈給劉世芳10萬元，港媒報導所指時間序上相距甚遠。

