引台語詩詞紀念228！ 鄭麗君：面對歷史傷痕 沉默不是選項

明天就是228，近期為關稅與美國周旋、確保為台爭取232條款最惠國待遇，不受對等關稅變局影響的行政院副院長鄭麗君今（27日）特別發聲，強調推動轉型正義的重要性，「當自由民主成為日常，面對歷史傷痕，沉默不是選項。」

鄭麗君今天下午在臉書分享台語詩人作家曾美滿創作的《你的目睭有一面鏡》，「時間定定將歷史拗彎 成做一面破碎刺鑿又缺角的鏡。阿爸目睭底彼面鏡，鑲佇烏色的228。不時熠著彩色的光影，照佇臺灣。照佇嘉義 已經無雪 的玉山」

鄭麗君表示，「1947年2月28日228事件爆發，1948的12月10日聯合國通過了《世界人權宣言》，但隔年的台灣卻進入漫長的戒嚴統治與白色恐怖時期。1979年12月10日世界人權日發生美麗島事件，許多黨外民主運動人士被政府以叛亂犯的名義大規模逮捕，隔年的2月28日發生林宅血案。黑暗的歷史反覆重演，成為無數台灣人內心深處最深沉的傷痛。然而，一代代台灣人仍不畏壓迫，即使深夜四處罩濛，依然踏過荊棘，前進再前進，找尋自由之路，迎向民主的天光。」

她說：「當自由民主成為日常，面對歷史傷痕，沉默不是選項。推動轉型正義，正是一場對抗遺忘的奮鬥。因為，這不是他們的歷史，而是你我共同的歷史，唯有不斷的還原真相，重新反省學習，才能『保證不再發生』，為民主立下人權基石，讓記憶的那面鏡，照亮我們共同的未來，讓自由與公義的花蕊，在這片土地長久綻放。」

