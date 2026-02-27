高嘉瑜去年笑曝出清「21張台積電」！網友算損益驚喊：少賺好多

前立委高嘉瑜。（資料照）

台積電（2330）25日股價正式衝上2000元大關，改寫歷史天價。有網友挖出舊聞指，前立委高嘉瑜曾在去年（2025年）自爆出清持有的21張台積電，相關新聞發布的去年9月，台積電股價在1100元至1250元之間波動，若股票留到近日出清，一張可多賺80萬左右，推估高嘉瑜少賺超過1600萬。

高嘉瑜去年9月17日上節目，分享當時的投資動態，表示看到美國調整關稅政策，加上認為台灣股市過熱，決定將持有的21張台積電股票全數出清，改買「元大金」與ETF「0056」。她強調，台積電雖被視為護國神山，但應該視市場情勢調整，不盲目堅守。不過她也同意「投資台積電永遠是正確選擇」這句話，只是認為自己非專業操盤手，因此想做更穩健的理財方式。

外界推估，高嘉瑜當時出清股票至少大賺2000萬，不過，她當時笑回：「如果真的有2000萬，我可能在環遊世界了吧！」

有網友今日在社群分享當時新聞，好奇高嘉瑜是否後來有將股票買回來？不然看到台積電再創新高，應該會相當後悔。網友紛紛留言：「500元時候持有20張，現在可以稍微幸福過日子」、「2520萬跟4200萬的差別」。

不過，許多網友認為「有賺就好」，並留言表示：「說不定人家換成記憶體了」、「賣在最高點非常難，有賺就好」、「人家搞不好那些錢又去投資賺了更多了」、「就算800買的，一般百姓也不可能放到2000啦」、「還好吧」。

