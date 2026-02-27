金正恩放話徹底摧毀南韓 對美示好閱兵未見「這武器」

北韓領導人金正恩。（美聯社）

北韓領導人金正恩週三（25日）在勞動黨代表大會上宣示，若國家安全受威脅，將不惜「徹底摧毀南韓」，並重申拒絕與首爾接觸。儘管對南韓立場強硬，金正恩仍向華府釋出對話可能，強調若美方摒棄「敵對政策」，不排除恢復陷入僵局已久的朝美談判。

據《美聯社》報導指出，為期七天的勞動黨大會於平壤落下帷幕，金正恩在會中定調未來五年的政策目標，要求軍方開發水下發射洲際彈道飛彈（ICBM）及擴大針對南韓的戰術核武庫。專家分析，金正恩近期對韓言論轉趨尖銳，並非預示軍事衝突即將爆發，而是意在透過核武實力、結合與俄羅斯的密切關係，強化北韓在區域政治的影響力。

大會落幕後，平壤金日成廣場舉行深夜閱兵式，金正恩與年約13歲的愛女金主愛身穿同款皮大衣，在看台上頻頻互動並校閱部隊。值得注意的是，北韓媒體釋出的影像顯示，此次閱兵並未展示可直接打擊美國本土的洲際彈道飛彈。分析指出，此舉可能是金正恩刻意避免在美朝可能重啟對話前過度激怒華府，展現出一定的外交彈性。

針對北韓再次將兩韓關係定義為敵對狀態，南韓統一部表示遺憾，並強調首爾將持續耐心追求和平穩定。金正恩雖稱北韓已「永久鞏固」核武國家地位，但也強調唯有美國改變立場，雙方才有對話餘地。

