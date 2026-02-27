為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    畫面曝光！台灣女童澀谷被撞飛 撞人女眼神竟酷似「麻原彰晃」

    2026/02/27 18:37 即時新聞／綜合報導
    撞人女子目前在日網引發炎上，更有網友封她為「女版麻原彰晃」。（取自Threads）

    撞人女子目前在日網引發炎上，更有網友封她為「女版麻原彰晃」。（取自Threads）

    一名台灣遊客攜女兒在日本知名地標澀谷十字路口，過馬路時停下來打卡，卻遭路過女子惡意衝撞，事件曝光引發爭議。有日本自媒體X號指出，相關影片已突破1300萬次觀看，撞人女子在日網引發炎上，更有網友封她為「女版麻原彰晃」（日本恐怖分子）並發起肉搜行動，希望找出這名女子並要她負責。

    彙整型X帳號「ツイッター速報〜BreakingNews」今日上午發文指出，這段爭議影片目前已有超過1330萬次觀看，按讚數超過50萬，引起巨大迴響。該女子也在日本Threads被炎上，相關討論加起來瀏覽次數至少在500萬次以上。

    相關貼文的討論中，有日本網友將這名女性批評為「女版麻原彰晃」。麻原彰晃是邪教奧姆真理教教主，麻原彰晃與12名奧姆真理教成員，1995年發動震驚世界的東京地鐵沙林毒氣事件，造成13人死亡、數千人受傷，是二戰後日本最殘忍的濫肆殺人事件。他已於2018年被執行死刑。不過，有此說法主因並非指「撞人女」與麻原彰晃一般邪惡，而是單純指她口罩未遮住的上半面部與麻原彰晃相像。

    此外，大量網友將撞人女的面目截圖放大展開肉搜，徵求提供線索。此外，也有人表示要通知警方，希望警方能找到嫌疑人並要求其到案說明。

    相關討論下方，不少日本網友留言表示：「丟臉」、「真的超丟臉」。有一名網友留言表示，他支持（撞人女）這樣的做法，並批評那些在澀谷十字路口停下來拍照的觀光客與行人，但他立刻被網友嗆爆，表示「違規不代表可以動用私刑」，他的留言還被發文網友置頂，與其他網友「奇文共賞」。

    大量網友將撞人女的面目截圖放大展開肉搜，徵求提供線索。（取自Threads）

    大量網友將撞人女的面目截圖放大展開肉搜，徵求提供線索。（取自Threads）

    「撞人女」外貌上半部與麻原彰晃神似。圖為網友改圖。（取自Threads）

    「撞人女」外貌上半部與麻原彰晃神似。圖為網友改圖。（取自Threads）

