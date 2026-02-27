送「當選賀禮」給自家議員挨批 高市早苗正面回應反被讚爆

日本首相高市早苗。（法新社）

日本首相高市早苗月初帶領自民黨在眾議院改選大獲全勝，但近日傳出她向所有當選的自民黨眾議員，發送價值數萬日圓的禮品目錄，引發質疑。對此，高市早苗今（27日）接受質詢正面回應，透露自己送禮的真正原因，讓日網讚爆。

近日有日媒披露，高市早苗在眾院大選落幕後，以「當選賀禮」名義，送禮品目錄給所有當選的自家議員，據稱總額約1千萬日圓（約新台幣201萬）引發是否違反政治獻金相關規定的爭議。高市早苗第一時間就在自己的官方社群做出回應，她是以奈良縣第2選區支部名義，致贈物品給眾議員，「除了表達對於大家經歷嚴峻選戰後當選的慰勞之意，也希望能對議員未來的活動有所助益」。

今天在日本國會上，在野的中道改革連合（立憲民主黨＋公明黨政治聯盟）代表小川淳也，果然提起這件事想要打擊高市政府，「我今天不是要特地來找妳麻煩啦，但針對妳在黨內發送價值總共約一千萬日圓的禮物這件事，是不是違法這點我們先不談，我更想聽聽妳心裡的真實想法……這種你來我往的小禮物，本來就是一種很自然的人情往來。但妳這次一口氣送了300多位議員，每人3萬日圓，總額將近1千萬日圓的禮物，就算不討論違法的問題，妳應該也承認，從一般民眾的角度和感覺來看，這樣的消費習慣真的離他們很遙遠吧。」

對此，高市早苗回應道：「首先我要強調一下，這件事絕對沒有違法。我自己也很認真確認過才這麼做，收禮的人也沒有任何違法問題。不過說起來真有點不好意思，我的個性可能還是比較像以前昭和時代那種中小企業老闆的風格吧。選舉結束之後，確實有很多議員或各派系的人都邀請我去吃飯聚餐，但大家也都知道，我很不喜歡參加這種飯局。如果真的要配合舉辦這些聚餐，又要顧慮我的安全問題，恐怕就得在有安全維護的包廂餐廳，分成幾十次來舉行，這樣反而會花更多錢」

她接著說：「另一方面，我又想表達一些感謝的心意，因此才做出送禮的決定。至於禮物金額的部分，現在都被公開出來了，講起來真的有點難為情啦，其實當時我是參考婚禮紅包的行情，大概3萬日圓左右，最後才決定這樣做。」

日本網友紛紛表示，「的確，吃飯吃下來確實可能花更多錢，不如送些有用的東西來得實際一些」、「這一局又是高市贏了」、「遇到喜慶的時候，本來就是有錢的人去慰勞、鼓勵別人嘛」、「脫離庶民生活的不是你們這些在野黨嗎？」、「把所謂『庶民的感覺』硬套在總理大臣身上不太妥當，而且送禮品目錄從庶民的角度來看既省事又方便，我覺得也挺好的。作為家裡有需要照護的丈夫、自己又要工作的妻子，我認為比起去參加飲酒聚會，選擇送禮品目錄反而更明智」、「我覺得立憲民主黨那筆8800萬日圓的聚會費，反而更脫離庶民的感受」。

