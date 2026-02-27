玄奇?日本發生對撞車禍 肇事駕駛竟留下「黃色大鴨」逃逸

玄奇?日本發生對撞車禍 肇事駕駛竟留下「黃色大鴨」逃逸2026/02/27 18:53 即時新聞／綜合報導
車禍現場出現一隻「黃色巨大鴨鴨」。（圖擷取自@yuruhuwa_kdenpa社群平台「X」）
昨（26日）日本橫濱市鶴見區發生一起交通事故，一輛小客車跨越中央線與對向來車發生碰撞，駕駛棄車逃逸，但現場留下一隻「黃色巨大鴨鴨」，在網路引起話題，警方正在追查肇逃駕駛行蹤。
《朝日電視台》報導，26日上午5點20分左右，有目擊者報警，稱「在橫濱市鶴見區有兩輛小客車發生事故，車輛嚴重損毀」。
警方表示，行駛中的小客車先撞上電線桿與樹木，因撞擊的反作用力偏離車道，跨越中央線後與對向來車相撞。對向車輛的駕駛男性並未受傷。
事故發生後，肇事小客車駕駛棄車逃逸，僅留下一隻「黃色巨大鴨鴨」，因此在網路上掀起話題，「不可能這麼快就放好，也許肇事者一開始就打算這麼放？」、「當時是那隻鴨子開的車？」、「鴨子會被沒收當證據嗎？」、「這不是AI？」、「鴨子：不！我不是鴨子！我是司機！」、「凶手是隻鴨子！」。
横浜市鶴見区で乗用車の事故— ゆるふわ怪電波☆埼玉 （@yuruhuwa_kdenpa） February 26, 2026
大破した車の運転手は巨大アヒルを残して逃走
意味がわからなくて草 pic.twitter.com/LsW151fusr
「黃色巨大鴨鴨」在車禍現場引人側目。（圖擷取自@yuruhuwa_kdenpa社群平台「X」）