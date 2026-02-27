控戰爭罪犯！倫敦邱吉爾銅像再遭噴漆

控戰爭罪犯！倫敦邱吉爾銅像再遭噴漆2026/02/27 19:19 即時新聞／綜合報導
倫敦議會廣場的邱吉爾雕像，已多次遭到破壞。（擷取自X@liamtuffs1）
位於英國倫敦議會廣場的邱吉爾雕像（The statue of Sir Winston Churchill）遭噴漆破壞，雕像被噴上「停止種族滅絕」、「永不再犯」和「將起義全球化」等標語及字眼，雕像於今（27日）上午被封鎖並清理。
據《BBC》（英國廣播公司）報導，位於倫敦議會廣場的邱吉爾銅像再次遭到噴漆破壞。雕像上用荷蘭語噴了「停止種族滅絕」（Stop The Genocide）、「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）、「永不再犯」（Never Again is Now）及「將起義全球化」（Globalise the Intifada）等紅色噴漆標語，更稱這位前首相為「猶太復國主義戰爭罪犯」（Zionist War Criminal）。
這並非邱吉爾銅像首次成為抗議目標。據悉，邱吉爾銅像曾多次遭人惡意破壞或塗鴉，主因為他身為堅定的早期猶太復國主義者，過去經常發表針對非白人種族的仇恨言論，並在政策上導致或加劇了殖民地的人道災難。
今日上午，相關單位已將銅像周邊封鎖並進行清洗作業。目前倫敦警察廳與威斯敏斯特市議會，尚未對此事件做出正式回應。
