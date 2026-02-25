美CIA罕見波斯語發文喊話伊朗 已數百萬次觀看

美國中情局標誌和美國國旗。（路透檔案照）

美國與伊朗情勢持續緊張之際，美國中央情報局（CIA）以波斯語公開發文，向伊朗民眾提供安全的聯絡方式，鼓勵伊朗潛在消息來源與美國政府接觸。

《美聯社》25日報導，CIA在美東時間24日於多個社群媒體平台以波斯語發文，並附上一段影片，說明如何安全地聯絡該機構。根據英語翻譯，CIA在發文中說：「中央情報局聽見你，也希望提供協助」、「這裡有一些關於如何透過網路，安全地與我們聯絡的建議」。這則波斯語發文在短短數小時內，就累積數百萬次觀看。

請繼續往下閱讀...

CIA這篇發文時值美伊高度緊張對峙，以及伊朗神權統治者面臨國內新一波示威活動。川普1月揚言採取軍事行動，回應伊朗政府強力鎮壓全國示威活動，並已在中東部署數十年來最大規模軍力；同時，美伊新一輪核談判預計本週稍晚登場。另一方面，伊朗國內出現新一波動盪的跡象，就在CIA發文前，德黑蘭多所大學學生23日舉行反政府抗議。

CIA提供的建議包括指導如何透過CIA公開網站或「暗網」聯絡該機構，並鼓勵想提供消息的人，使用虛擬私人網路（VPN）規避當局的網路限制和監控，或使用難以追蹤的單次用途裝置、私密瀏覽功能並刪除瀏覽紀錄，以掩蓋網路足跡。

這是CIA一連串以中文、韓文和俄羅斯文影片招募行動的最新動作。CIA未說明之前的招募影片，是否成功吸引線人提供消息。不過，該局局長雷克里夫（John Ratcliffe）說，這些發文正產生影響，「去年CIA的中文（招募）影片行動，觸及許多中國公民，我們知道還有更多人正在尋找方式，改變其生活、讓他們的國家變得更好」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法