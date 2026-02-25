烏克蘭47歲勇媽「舞者變狙擊手」：國家成戰場 我不能只顧跳舞

在烏克蘭軍隊擔任狙擊手的希米翁，在俄烏戰爭前是一名舞蹈老師，腳邊是一張她踩著高跟鞋與獲獎舞者們的合照。（美聯社）

俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭，如今戰事邁入第5年，烏克蘭人民經歷4年殘酷戰爭，失去親人、家園，也改變了身分，但沒有屈服。今年47歲的希米翁（Tetiana Khimion）曾是一名舞蹈老師，同時是2個孩子的母親，她仍自願參軍並成為一名狙擊手，她教孩子們「國家成了戰場，我不能只顧著跳舞」。

《美聯社》報導，希米翁從6歲開始學習交際舞，曾擔任過國際級賽事的評審，戰爭爆發前，她在烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）開設舞蹈學校，教兒童跳舞。她說，「每一天都非常忙，為了代表烏克蘭參加比賽，我一直在旅行。」「我們曾相信世界是美好而善良的。」

這樣的生活因戰爭被徹底改變，她說國家處於戰爭狀態，她不能跳舞了。她決定跟隨戰爭剛爆發就入伍的丈夫參戰，縱使丈夫勸阻，「但一旦我下定決心，就很難讓我改變主意。」

她在歐洲受訓後，於2023年8月加入了第78空襲聯隊，希米翁說，「狙擊手需要精準度和創造力，而我恰好是一個富有創造力的人」，同時，她在舞台的表演經驗也讓她能在戰場上保持冷靜。希米翁表示，雖然自己拿起了槍，但希望兩個已經成年的兒子不要參戰。

