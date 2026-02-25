中國2嫌在日本強盜殺人 潛逃17年日警持續通緝

警視廳表示，斯日古楞、黃帥軍在行兇時壓迫受害者的頸部和口鼻致死，並搶走對方的財物，犯案後隨即潛逃至中國內蒙古，後續有可能又入境潛伏在日本。

請繼續往下閱讀...

警視廳在日語、蒙古語雙語通緝布告中，附上2人35歲的時的模擬外貌，呼籲民眾注意是否看過長相類似的可疑人士，如果知道斯日古楞、黃帥軍的下落或相關線索，可立即通知警方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法