中國2嫌在日本強盜殺人 潛逃17年日警持續通緝

中國2嫌在日本強盜殺人 潛逃17年日警持續通緝2026/02/25 12:20 即時新聞／綜合報導
中國內蒙古女子斯日古楞、男子黃帥軍，2009年在日本東京公寓強盜殺人後潛逃，警視廳持續通緝中。（圖擷自警視廳刑事部搜查第一課X帳號）
2009年2月24日，來自中國內蒙古的女子斯日古楞、男子黃帥軍，在日本東京都台東區東上野二丁目公寓強盜殺人後潛逃出境，至今已滿17年未落網，警視廳持續發出通緝。
警視廳表示，斯日古楞、黃帥軍在行兇時壓迫受害者的頸部和口鼻致死，並搶走對方的財物，犯案後隨即潛逃至中國內蒙古，後續有可能又入境潛伏在日本。
警視廳在日語、蒙古語雙語通緝布告中，附上2人35歲的時的模擬外貌，呼籲民眾注意是否看過長相類似的可疑人士，如果知道斯日古楞、黃帥軍的下落或相關線索，可立即通知警方。