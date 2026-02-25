為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    這不是電影特效！國際太空站罕見拍下俄軍飛彈襲擊基輔瞬間

    2026/02/25 12:00 編譯陳成良／綜合報導
    國際太空站（ISS）從軌道視角，拍下俄軍發動飛彈空襲期間，烏克蘭首都基輔的夜間畫面。（取自AstronautiCAST／ISS縮時影像）

    國際太空站（ISS）從軌道視角，拍下俄軍發動飛彈空襲期間，烏克蘭首都基輔的夜間畫面。（取自AstronautiCAST／ISS縮時影像）

    俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動的大規模飛彈襲擊，首度以「太空視角」對外曝光。一段來自國際太空站（ISS）的罕見縮時影像，清楚記錄下俄軍飛彈軌跡與烏克蘭防空攔截的交火瞬間，讓這場殘酷戰爭的真實樣貌，首度從地球軌道上被完整看見。

    根據烏克蘭官方背景媒體《UNITED24 Media》報導，YouTube頻道AstronautiCAST發布了這段於去年12月26日至27日夜間由國際太空站拍攝的縮時影像。畫面清楚顯示了彈道飛彈的飛行軌跡，以及基輔及其周邊地區明顯的防空活動。影片記錄下多次攔截嘗試與飛彈撞擊引發的爆炸閃光，而在最後幾秒，畫面顯示有兩個彈道目標似乎被成功攔截。

    這段縮時畫面所對應的，是俄軍在該夜間混合發射10枚彈道飛彈與30枚巡弋飛彈的大規模襲擊。烏克蘭官員形容這場12月27日的空襲是迄今對基輔最大規模的冬季攻擊之一，造成平民傷亡並波及電力與供暖基礎設施。自深秋以來，俄軍持續混合使用飛彈與無人機發動協同攻擊，企圖消耗防空系統並在嚴冬中切斷民生供電。

    該影片特別捕捉到特里皮爾斯卡（Trypilska）火力發電廠附近的爆炸，凸顯了關鍵設施面臨的持續威脅。在2月24日，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與烏國官員共同視察了基輔一座受損的熱電廠。烏國能源部長指出，這座供應50萬居民暖氣的設施自2022年以來已遭攻擊13次，嚴重癱瘓了民眾的日常生活。

