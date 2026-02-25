北市家有12歲以下孩童 3/1起爸媽可望日減1小時工時

蔣萬安本週市政會議拍板，今年3月1日起，台北市推動育兒減少工時計畫，對於家中育有12歲以下家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助。（圖由台北市政府提供）

減少工資市府提供8成補助

少子化是國安危機，台北市長蔣萬安本週市政會議拍板，今年3月1日起，台北市推動育兒減少工時計畫，對於家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助。

蔣萬安本週市政會議上指出，春節過後許多人已經回到原先生活節奏，對許多爸媽來說，意味著回歸工作以及育兒之間的時間安排，成為每天都要面對的課題。市府有使命幫助家長們避免在職涯生涯以及家庭間痛苦2選1，讓家長能重新拿回生活的主導權，有彈性地安排職涯和育兒的步調。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安宣布，今年3月1日起，台北市要領先全國推動育兒減少工時計畫，對於家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，讓這些家長每天可以減少1小時的工作，所減少的工資將由市府提供8成補助。

蔣萬安說，這項政策的核心在於3個關鍵，第一，借鑒國際的經驗，勞動局主動研究了韓國光州試辦育兒彈性工時的經驗，成果確實很有感，所以北市府參考並且依照台北的狀況，調整成為最適合的模式；第二，每天減少1小時的工時，且是讓員工彈性選擇是在上班或下班的時間，台北一般上班時間比上學時間晚，但放學比下班的時間早，所以要讓爸媽能有彈性，不再為了趕接孩子而焦慮。

第三則是與企業共好，蔣萬安強調這並非增加企業的負擔，而是市府與企業攜手留住優秀人才，提升職場向心力，同時也讓企業更能落實企業社會責任，追求ESG永續經營。這是全國首創的措施，也代表台北市推動育兒友善職場的明確態度，不只是給津貼或補助，而是要給予時間。他要求，勞動局不只要受理申請，更要主動走進產業，加強說明溝通，讓企業理解這是對人才的長線投資。

蔣萬安說，台北市的方向很清楚，地方先動起來，成為父母最強的育兒後盾，要讓每一位願意生、敢生的家長知道，在台北養育下一代，並不是孤軍奮戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法