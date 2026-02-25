中國實測44支手機「除了iPhone全作弊」！ 影片秒遭封殺 中網湧YT朝聖

知名中國科技評測影音頻道「極客灣 Geekerwan」日前推出新影片，節目自掏腰包購入44支手機測試遊戲性能，結果除了蘋果 iPhone 之外，幾乎所有主流中國手機品牌都在「作弊」。影片發出不到一週，就遭無預警下架。（取自「極客灣 Geekerwan」YT頻道）

知名中國科技評測影音頻道「極客灣 Geekerwan」日前推出新影片，節目自掏腰包購入44支手機測試遊戲性能，結果除了蘋果iPhone之外，幾乎所有主流中國手機品牌都在「作弊」。影片發出不到一週，就遭無預警下架，引發熱議，大量中國網友湧入YouTube為其加油打氣。

影片揭露，手機廠商在新機上市之前，會寄送「媒體機」給「極客灣」這類3C影音頻道開箱評測。廠商會在這些「媒體機」上動手腳，挑選特別好的品質好、功耗低晶片，還會因應一般普遍的手機測試流程進行調整。在新機上市前，媒體也無法購得一般市售手機，此手法就是吃定不少媒體想「搶第一波流量」心態。

「極客灣 Geekerwan」本次直接從零售商自掏腰包購入44支手機，用統一標準測試遊戲影格率、功耗、觸控延遲等效能，還自建5G核心網進行高溫壓力測試，讓頻道坦言工作量大到「爆炸」。

「極客灣 Geekerwan」指出，去年已經指出過這個現象，當時沒有點名，希望廠商改善，沒想到卻越來越嚴重，他本次直接「完全不避嫌」，把所有廠商、機型都列出，結果可見，除了iPhone甚至出現零售機比「媒體機」表現更好之外，其他包括iQOO、紅魔、榮耀、小米等中國知名品牌，幾乎「全部翻車」，「大家都在特調作弊，沒有哪家是無辜的」。

「極客灣 Geekerwan」在中國「Bilibili」（B站）等影音頻道上架影片之後，立刻引發熱議，不料在上架一週左右，影片竟無預警遭到下架，沒有任何說明。「極客灣 Geekerwan」表示，沒有任何廠商走法務侵權途徑要求下架，而是影片「直接被拿掉」，暗指有「其他勢力」介入。

「極客灣 Geekerwan」隨後也公開原始影片檔，網友通通開始上傳該影片，結果成千上萬支影片全部迅速被下架，「極客灣 Geekerwan」放影片的雲端也直接被刪檔，直播也被強行中斷。

該影片目前僅能在YouTube觀看，不少中國網友翻牆前往觀看，並在下方留言支持，甚至罕見有不少人高額「抖內」鼓勵。目前影片下方有近萬次留言，中國網友紛紛表示：「下架的視頻（影片）才是官方認證的視頻」、「要不整個頻道全轉來YouTube算了」、「別看你除夕鬧得歡，初六就被拉清單，連頭七都撐不過去」、「本來沒咋想看，看到在B站被辦了，那就不得不來YouTube看了」、「挺你」。

