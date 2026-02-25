出席川普國情咨文演說 黎智英愛女促營救父親

香港壹傳媒創辦人黎智英之女黎采（左），獲美眾院議長邀請，親自出席美國總統川普的國情咨文演說。（路透）

美國總統川普的國情咨文演說24日正式登場，遭重判入獄的香港壹傳媒創辦人黎智英之女黎采（Claire Lai），以聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）貴賓的身分親自出席。此舉不僅讓這起震驚國際的「港版國安法」重刑案直接登上美國最高政治舞台，更在川普即將於4月訪中前夕，成為美國國會對北京祭出的強大人權施壓與談判籌碼。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，黎采在國情咨文演說中現身並鼓掌，引發國際高度關注。強生此前在聲明中高度讚揚黎采展現出的「非凡勇氣」，並明確表示邀請她出席演說，是為了向全世界強調「美國決心確保黎智英獲釋」。

協助促成此次訪問的共和黨籍眾議員史密斯（Christopher H. Smith）也強調，黎采與兄長為營救父親的持續奔走，正激勵著包含總統在內的所有人採取行動。

高齡78歲的黎智英，本月剛被香港法院以「串謀勾結外國勢力」及煽動等罪名重判20年徒刑，這也是自港版國安法實施以來最重的刑罰。黎智英對所有指控皆不認罪，而黎采則悲痛形容這項懲罰「極度殘酷」。面對國際社會的不斷呼籲與強烈抨擊，北京與香港當局一再拒絕外界對黎智英案的批評，並警告各國切勿進行外國「干涉」。

川普4月訪中 黎智英案成關鍵籌碼

黎采在華府的公開現身，讓其父親的案件在川普計畫於今年4月訪問北京前夕，再次成為全球焦點。事實上，川普在競選期間就曾承諾「百分之百會把他救出來」，並據傳在去年的會談中，已直接向中國國家主席習近平施壓要求釋放黎智英。黎采與其兄長曾公開表示，川普即將展開的亞洲行，對爭取父親獲釋將產生「至關重要」的影響。

