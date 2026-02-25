狂飆108分鐘破歷史紀錄！ 川普國情咨文上演馬拉松 宣告步入「黃金時代」

川普國情咨文狂講108分鐘，狠甩柯林頓26年舊紀錄。（美聯社）

美國總統川普24日發表了創下現代歷史紀錄的國情咨文演說，總長度高達108分鐘。這場馬拉松式的演說不僅打破了他自己在2025年創下的100分鐘舊紀錄，更徹底超越前總統柯林頓（Bill Clinton）高懸26年的成績。川普在此次演說中聚焦經濟發展，並向全國宣告美國已達成史無前例的轉型，準備迎接「黃金時代」。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，美國總統的國情咨文兼具施政報告與政治議程藍圖的功能。川普在此次演說前就曾預告因為「有很多事要談」，演說時間將會非常長。最終他以約108分鐘的長度，打破了柯林頓在2000年1月創下約1小時28分49秒（約89分鐘）的最長電視轉播國情咨文紀錄。

事實上，這並非川普首次挑戰演說長度極限。他在2025年3月發表了第二任期的首次國會聯席演說，當時雖因任期初未正式掛名為國情咨文，但也講了長達約1小時39分32秒（約100分鐘）。在這次正式的國情咨文中，川普自信地宣告，經過一年的努力，他的政府已達成了前所未見的轉型成就。

歷史數據顯示，現代美國總統的演說時間普遍比數十年前的同行長得多。在1960與1970年代，許多國情咨文的長度都控制在1小時以內；例如前總統尼克森（Richard Nixon）的平均演說時間僅約35分鐘。然而，近期的演說長度頻頻突破1小時大關，而川普在第一任期內的平均演說時間便高達約80分鐘。

