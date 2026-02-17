另類挺烏！米蘭冬奧開幕式進場 俄女自願為烏克蘭舉國名牌

旅居義大利的俄羅斯女子庫切羅娃（左）6日在米蘭冬奧開幕式各國代表團進場時，為烏克蘭代表團舉國名標牌。（路透）

旅居義大利多年的俄羅斯女子庫切羅娃（Anastasia Kucherova）以一種低調不張揚、卻極具象徵意義的方式，表達她對即將滿4年的俄羅斯入侵烏克蘭的反對：本月6日在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運開幕式上，為烏克蘭代表團舉國名標牌。

一如其他所有為參賽國舉國名標牌的舉牌員，在米蘭住了14年的建築師庫切羅娃，身穿1件長到拖地的銀白色連帽羽絨外套，以及戴著遮住大半張臉的深色滑雪鏡，讓外界難以分辨其身分；遑論當她在滿場歡呼中帶領5名烏克蘭選手踏進聖西羅球場（San Siro Stadium）時，也無人對外宣布幫烏克蘭舉牌的是俄羅斯人。

請繼續往下閱讀...

庫切羅娃事後先在Instagram上自曝身分，並在稍後接受美聯社訪問時進一步說明原委。米蘭冬奧開幕式的舉牌義工為哪一國舉牌原本是隨機分配，但當稍後主辦單位詢問是否有特別想為哪國舉牌時，庫切羅娃選了烏克蘭。

庫切羅娃16日受訪時說，在與烏克蘭選手並肩而行時，她了解到烏克蘭人完全有權利痛恨任何俄羅斯人，「但我認為，即使只是做些小事也很重要，讓他們知道，也許並非所有人的想法都一樣。」

對庫切羅娃來說，在俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭毒殺2週年當天談論自己的無聲小反抗，在於提醒世人，即便世上生活照舊，烏俄戰爭仍在持續中。「烏克蘭人根本無法迴避這些想法或假裝戰爭不存在。這就是他們的現實。他們依然會談戀愛、結婚、運動與參加奧運，但這一切都發生在令人痛心的（戰爭）背景下。」

即便庫切羅娃並未主動表明，但參加開幕式的烏國選手仍立即察覺出她的身分，並用俄語與之交談，讓庫切羅娃覺得，俄烏兩國人民存有某種若非爆發戰爭、顯然能延續下去的「深刻關係」。

儘管明知話語無法彌補傷害或取得寬恕，庫切羅娃在踏進聖西羅球場前，「我轉過身─我不知道該對他們說什麼─但我還是說，全場觀眾都會起身為他們鼓掌。」但烏國選手看似並不相信。

當歡呼聲響起時，庫切羅娃說，感覺就像整個球場都承認烏克蘭的獨立、自由意志，以及設法參加奧運的勇氣。隔著幾乎掩面的滑雪鏡，庫切羅娃潸然淚下。

庫切羅娃16日在米蘭和平之門前接受美聯社訪問。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法