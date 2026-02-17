打破兩難！以色列 F-35I 魔改「匿蹤油箱」 劍指德黑蘭核設施

以色列駐美大使證實，F-35I「威武」戰機已配備新型匿蹤油箱，能在維持匿蹤特性的前提下，大幅提升長程打擊航程。（圖取自以色列國防部官網）

以色列空軍正透過獨步全球的技術手段，將其長程戰略嚇阻力提升至新層次。以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）近期證實，以色列 F-35I「威武」（Adir）匿蹤戰機部隊已開始整合一款神秘的新型「匿蹤油箱」。

據權威軍事媒體《Army Recognition》報導，這項升級旨在打破 F-35 機隊的航程限制，使其能在不依賴易受攻擊的大型空中加油機隊情況下，具備獨立對遠距離目標（特別是伊朗）發動打擊的戰略彈性。

對以色列而言，能否在無加油機支援下延伸航程，是生與死的戰略命題。傳統 F-35A 戰機若僅靠內部燃油，作戰半徑約為 1000 公里，難以單獨覆蓋伊朗全境。萊特在專訪中透露，以色列研發的這款新型油箱，能在大幅增加燃料掛載量的同時，盡可能維持戰機的低雷達可偵測性（Low Observability），解決了過去「掛油箱就破壞匿蹤」的兩難困境。

報導分析指出，這項「魔改」擴大了 F-35I 的長程打擊範圍，使其能單刀直入德黑蘭，對其核設施構成實質威脅。

在現代高強度防空環境下，體積龐大且缺乏自衛能力的空中加油機往往是敵方優先獵殺的目標。透過整合新型保形油箱（CFT），F-35I 得以在最危險的關鍵進場階段，保持足夠的油量與匿蹤優勢，對潛在對手釋出更具公信力的打擊訊號。

洛馬 CEO 認證：以色列數據價值數十億

以色列在 F-35 計畫中擁有極為特殊的地位，是全球唯一獲得美國授權可對 F-35 進行內部硬體與軟體修改的國家。萊特透露，製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司執行長曾直言，以色列飛行員累積的極限飛行時數與作戰回饋，對該計畫而言價值高達「數十億美元」。這種獨特的合作架構，讓以色列能將自研的電子戰套件與長程燃料方案，直接整合進戰機的最底層架構中。

除了匿蹤模式，F-35I 在確認敵方防空威脅降低後，亦能切換為「野獸模式」（Beast Mode），透過外掛架負載精準制導彈藥以最大化火力。這項戰力演進被視為延續自 2025年6月「雄獅崛起」（Operation Rising Lion）以來的實戰經驗總結。透過強化長程打擊的「深度與持續性」，以色列正試圖在後大國對抗時代的區域競逐中，重新確立對伊朗及其代理人的絕對技術壓制。

