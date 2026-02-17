割地換和平？川普施壓烏克蘭「快上桌」 日內瓦會談卡在這件事

烏克蘭部隊在頓內茨克州波克羅夫斯克前線操作多管火箭系統（MLRS）。（路透檔案照）

在烏俄戰爭將屆滿4週年前夕，雙方代表團17日移師瑞士日內瓦，展開由美國斡旋的新一輪和平談判。談判尚未開始，美俄雙方已透過公開發言設立了不對稱的門檻：美國總統川普公開點名烏克蘭必須「快點上桌」，而克里姆林宮則將談判焦點鎖定在「土地」歸屬，這使得「割地換和平」成為本輪會談無法迴避的核心爭議。

這場在日內瓦舉行的會談，是在阿布達比兩輪接觸無果後的新嘗試。川普政府派出親信魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫希納（Jared Kushner）代表美方出席，顯示美方希望盡快推動談判進程。

面對記者在空軍一號上的追問，川普直言不諱地表示：「這會很簡單。我是說，看吧，目前為止，烏克蘭最好快點來到談判桌，這就是我要告訴你的。」這番言論顯示美方正對基輔當局施加具體的「時間壓力」。烏克蘭總統澤倫斯基此前已多次表達擔憂，認為相較於發動侵略的俄羅斯，受害的烏克蘭反而面臨更多要求「讓步」的國際壓力。

俄方開價：交出頓內茨克剩餘領土

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）週一明確表示，此輪談判將觸及「主要議題」、也就是領土問題。俄方堅持要求烏克蘭承認其對頓內茨克（Donetsk）地區的主權，並交出目前尚未被俄軍佔領的該州剩餘20%土地。這是俄方單方面設定的談判前提，該主張未獲任何國際組織承認，基輔當局至今堅拒接受，視其為侵犯主權紅線。

目前俄羅斯仍佔領約20%的烏克蘭領土，包括克里米亞半島與頓巴斯部分地區。除了領土爭議，雙方在札波羅熱核電廠的控制權，以及戰後西方軍隊在烏克蘭的角色等議題上，立場依然差距甚大，難以在短期內達成共識。

儘管外界關注日內瓦會談，但實際突破的可能性並不高。俄方代表團由普廷助理梅丁思基（Vladimir Medinsky）領軍，烏方談判代表過去曾批評梅丁斯基在談判中慣於發表「歷史長篇大論」，以此合理化侵略行為，而非針對停火條件進行實質磋商。

澤倫斯基在慕尼黑安全會議上坦言，希望談判能實質且嚴肅，但「老實說，有時感覺雙方根本是在談論完全不同的事情。」

