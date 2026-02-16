零下20度烏克蘭無人機「凍僵」 專家：抹豬油可解

寒冬低溫讓在烏俄戰爭中扮演重要角色的無人機頻出包。圖為2名烏軍14日在烏北切爾尼戈夫州某處準備攔截俄國無人機。（歐新社）

烏俄戰爭即將屆滿4年之際，長達1200公里的前線現已降至近4年來最低溫，導致雙方軍事戰術的核心─使用靠電池驅動的無人機對戰，變得更加複雜；低溫讓無人機鏡頭或電線結凍、電池電力更快被耗盡，以致各種偵查、攔截甚至攻擊行動失敗。

今冬稍早，烏兵「阿里」的部隊在攝氏零下前線操作攔截式無人機時，無人機鏡頭就突然凍結，毀了他們探測與瓦解俄軍來襲的任務。這名要求媒體依軍方規定以其通訊呼號「阿里」稱之的烏兵坦言，低溫對無人機造成非常負面的影響，電池更快沒電，鏡頭與電線被凍住結冰。

烏俄兩軍皆廣泛使用廉價無人機，藉以進行偵查探究、對地面投擲手榴彈，或甚至是攜帶炸藥衝撞目標等任務；有些無人機如今還能以光纖電纜與操作員聯繫，確保聯繫穩定且不受電子干擾。至於「阿里」所在的部隊所使用的攔截式無人機，主要功能在於防禦，也就是用無人機在空中對付來襲的無人機，以削弱敵軍攻擊。

但隨著前線溫度降至攝氏零下20度，無人機設備與操作員都被凍僵。在南部前線附近，烏軍第18旅的無人機操作員正準備發射攔截無人機；該旅的1名小隊長說，有霜、雲層低、起霧，無人機在這種天氣下很難飛行，可能會短路，在半空中壞掉。

要讓高科技設備無人機在低溫中也能暢飛無阻，最佳之道竟是非常傳統的老招─抹油。

烏克蘭首家長程無人機製造商Fire Point的首席工程師斯提利爾曼（Denys Shtilierman）說，在無人機上抹油使之多一層隔絕便可防霜凍；只要抹豬油無人機就能起飛雖然有點好笑，但確實就該如此。

