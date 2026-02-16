為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本國會開議在即 前閣員森英介將任眾院議長

    2026/02/16 15:31 中央社
    森英介。（擷取自日本自民黨官網）

    日本眾議院各個黨團今天上午在協議會同意自民黨籍的前法務大臣森英介出任下一任眾議院議長。他預計在18日召集的特別國會被正式選為議長。

    「每日新聞」與日本TBS電視台報導，森英介目前77歲，選區在千葉縣第11選區，他1990年首度當選眾議員，2008年曾在時任日本首相麻生太郎內閣擔任法務大臣，後來曾任眾議院憲法審查會長，前後當選過13次眾議員。

    森英介隸屬於自民黨內僅存唯一的派閥麻生派（志公會），目前也是麻生派的事務總長。他以身為自民黨副總裁麻生太郎的親信而為人所知。

    日本眾議院議長的任務包含協調各黨在眾議院與參議院協商皇族人數相關議題。日本眾議院在1月解散前，曾經持續協商相關事宜，以確保穩定的日本皇位繼承，不過當時無法達成共識。

    森英介上任後的任務之一為負責朝野協商。

    眾議院副議長預計由眾院最大在野黨「中道改革聯合」的人出任，不過中道方面今天並未提出具體人選，將持續協調。

    日本首相高市早苗帶領自民黨在本月8日投開票的眾議院議員選舉大勝，贏得的316席超過總議席465席的2/3。她預計在特別國會被指名為日本第105任首相。

