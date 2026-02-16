王毅警告日本重回軍國主義「將自取滅亡」！東京提出嚴正交涉

中國外交部長王毅（圖）在慕尼黑安全會議上發表強硬言論，點名日本國內勢力企圖復活軍國主義，並警告若走回頭路將導致「自取滅亡」。對此，日本方面已提出嚴正交涉反駁。（美聯社）

中日外交分歧在德國慕尼黑安全會議上浮上檯面。針對中國指控日本「極右勢力」試圖復活軍國主義，甚至警告日本若不改弦易轍將「自取滅亡」，東京當局罕見透過外交管道提出「嚴正交涉」，並在社群媒體上公開駁斥中方說法「違背事實且毫無根據」。

《法新社》報導，中國外長王毅在慕尼黑安全會議上措辭強硬，指責日本國內有人試圖重走軍國主義老路。王毅宣稱：「日本人民不應再受那些極右勢力、或試圖復活軍國主義的人所操弄與欺騙。」

王毅隨後向日本發出直接警告：「所有愛好和平的國家都應向日本發出明確訊號：如果選擇倒退走上這條路，最終只會走向『自取滅亡』。」

面對中方指控，日本外務省15日透過社群平台X發文強烈反擊，指責王毅的說法「在事實上不正確且毫無根據」。

日本官方聲明強調，日本加強防衛能力是為了應對「日益嚴峻的安全環境」，並非針對特定第三國。聲明中更意有所指地反批：「國際社會中有國家正以不透明的方式迅速增強軍事能力，日本對此類舉動表示反對並劃清界線。」

據悉，日本外相茂木敏充在會議的另一場次中已表明日方立場，並隨後透過外交管道向中方提出嚴正抗議。

外界分析，此次外交風暴的背景，與日本現任首相高市早苗政府的路線有關。高市早苗於去年10月成為日本史上首位女首相，上任前即被視為「對中鷹派」。

報導指出，高市早苗就職僅數週後曾表示，若台灣遭受攻擊，日本將進行軍事干預。上週她更重申，在其領導下，駐有約6萬名美軍的日本將強化國防，「堅定捍衛」領土完整。這些言論發生在日中關係因台灣議題而高度緊繃的時刻。

