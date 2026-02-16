求饒？新竹巨城SOGO簡體字賀年挨轟 小編解鎖留言、櫃位也撤

平息封鎖罵聲！新竹市巨城購物中心的小編今天已逐一解除對網友的封鎖了，另SOGO百貨內的簡體字賀年櫃位也撤下。（記者洪美秀攝）

新竹市遠東巨城購物中心小編這幾天莫名封鎖大批網友留言，網友指向是因SOGO百貨有櫃位使用簡體字賀年裝飾引來批評才封鎖，因小編這舉動引起的反彈聲浪越滾越大，外界批評難以平息，粉專今天已逐一解除封鎖，網友又可留言，SOGO百貨採用簡體字的櫃位也已撤掉，期平息此次風暴。巨城購物中心今回應，再次感謝大家，正了解後台機制再做處理。

遠東巨城購物中心小編這幾天因瘋狂封鎖網友留言引爆網路社群罵聲，多個網路社群及台派粉專都說被巨城小編無故封鎖，還有的稱從未跟巨城小編互動就被封鎖，不懂巨城小編封鎖網友的理由，有網友認為是因百貨公司內有櫃位使用簡體字賀年才被封鎖，但因該櫃位是在SOGO百貨公司內與巨城購物中心分屬不同營運體系，網友也稱巨城小編哪來的底氣與權力可以任意封鎖網友，網路社群不斷出現罵聲。

由於封鎖風暴越滾越大，有網友稱巨城小編今天已逐一解除封鎖了，有網友認為是因擋不住風暴才解除封鎖的，有的則稱是粉專後台的設定有問題，但都突顯新竹人與巨城購物中心密不可分的生活關聯，有的則稱希望巨城小編記取此次風暴，不要再任意封鎖留言了。

