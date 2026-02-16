為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    重申力推國防特別預算 賴清德：確保台灣經濟發展人民安全

    2026/02/16 11:30 記者俞肇福／新北報導
    賴清德總統（左）今天到新北市金山承天宮參拜，他強調新年新目標，「讓國家更安全、經濟更發展，人民的生活安居樂業」。（記者俞肇福攝）

    賴清德總統（左）今天到新北市金山承天宮參拜，他強調新年新目標，「讓國家更安全、經濟更發展，人民的生活安居樂業」。（記者俞肇福攝）

    今天（16日）是除夕，賴清德總統今天在新北市金山承天宮受訪談到新年新目標時表示，台美關稅已經談定，今年的經濟成長率，主計總處預估高達7．71％；他強調，經濟好了，一定要讓國家更安全，所以提出8年1.25兆元國防特別預算，面對中國威脅，台灣一定要自立自強，自助才有可能人助，也只有集體防禦、責任分擔，才有辦法確保印太的和平穩定。他和團隊會加緊腳步，把每一項工作都做好，「讓國家更安全、經濟更發展，人民的生活安居樂業」。

    賴總統表示，非常感謝過去一年百工百業、全國民眾都在崗位上認真努力，在經濟方面，政府交出了一張亮眼的成績單，去年第四季經濟成長率高達12．86％、全年經濟成長率達到8．68％，可以說是國際都很稱羨。

    賴清德提到，關稅已經談定，今年的經濟成長率，主計總處預估高達7．71％，國際機構也有預估台灣今年的經濟成長率會超過8％，換句話說情勢非常好，關稅談判底定，對台灣的經濟發展是一個新的局面，所以他會率領團隊馬不停蹄，推動各項經濟建設，讓國家經濟能夠持續發展，因此他籲請朝野立法院黨團，要好好來審查預算，讓預算盡速能夠完成審議，助台灣經濟發展一臂之力。

    賴清德指出，經濟好了，一定要讓國家更安全，所以在國防預算方面提出了特別預算，8年1．25兆元，平均1年就是156○億元，要各位國人同胞報告，日本2○26年的國防預算高達1．8兆台幣，韓國高達1．4兆台幣，都比台灣要來得多，以台灣的經濟實力，絕對有能力來編列這樣的特別預算、保護國家安全，尤其是面對中國的威脅，一定要自立自強，只有自助才有可能人助，也只有集體防禦、責任分擔，才有辦法確保印太的和平穩定。

    賴清德說，另外，要把人民照顧好，未來新的一年，他會持續來關注中小微企業面臨的各項問題，也會來幫助基層的民眾，照顧他們的生活，讓他們也都能夠安居樂業，「這是後續他要做的工作，可以說事情很多，但團隊會馬不停蹄、加緊腳步，把每一項工作都做好，讓國家更安全、經濟更發展，人民的生活能夠安居樂業」。

