納瓦尼死因解密！體內「地棘蛙素」強嗎啡200倍 恐在清醒中窒息

色彩鮮豔的致命殺手。專家指出，納瓦尼體內發現的神經毒素「地棘蛙素」，源自南美洲特定的野生箭毒蛙品種。圖為一隻箭毒蛙示意圖。（路透資料照）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）體內被驗出殘留「地棘蛙素」（Epibatidine），引發全球關注。這究竟是什麼樣的毒物？為何西方盟國憑此認定是俄羅斯國家所為？毒理學專家指出，這種源自南美洲箭毒蛙的神經毒素，毒性強度是嗎啡的200倍，且取得門檻極高，被視為具備高度組織化操作門檻的致命毒物。

據《BBC》報導，地棘蛙素是一種生物鹼，最早從厄瓜多特有的「安東尼箭毒蛙」（Anthony's poison arrow frog）皮膚分泌物中分離出來。雖然科學家曾研究其強大的止痛潛力，但因其治療劑量與致死劑量極為接近，安全範圍太窄，因此從未被臨床使用。

這種色彩鮮豔的箭毒蛙，其皮膚分泌的毒素在自然界中主要用於防禦捕食者。

中毒過程可能保持清醒 最終致呼吸衰竭

針對中毒後的生理反應，毒理學專家強森（Jill Johnson）解釋，地棘蛙素作用於神經系統的「菸鹼型受體」（nicotinic receptors），會對神經訊號產生強烈過度刺激。中毒者不會在此過程中昏迷，而是經歷肌肉劇烈抽搐、癱瘓與癲癇發作。

英國里茲大學環境毒理學教授海伊（Alastair Hay）更直言：「任何中毒者最終都是死於窒息。」這意味著，受害者在中毒過程中可能保持清醒，卻因呼吸肌肉麻痺無法運作，最終導致呼吸衰竭死亡。

這正是西方盟國指控的關鍵所在。強森指出，地棘蛙素極為罕見，只有生活在特定區域、攝取特定食物的「野生」箭毒蛙才能分泌；人工飼養的青蛙無法自行合成該毒素。且該物質在自然界中僅以微量存在。

換言之，要在俄羅斯監獄中使用這種毒素，只有兩種可能：一是從南美洲大量捕捉野生青蛙提煉，二是透過高階生化實驗室進行精密人工合成。歐洲盟國因此斷言，只有俄羅斯國家機器具備這種「手段、動機與機會」。

針對指控，俄羅斯方面駁斥這是西方的「利用屍體炒作的宣傳」（necro-propaganda），並堅稱納瓦尼是死於自然原因，甚至辱罵這些說法是「西方寓言家的弱智表現」。

