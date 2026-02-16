為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    除夕血濺超商！16歲少女與母吵架竟爆走 持刀刺傷陌生人

    2026/02/16 12:57 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭礁溪火車站前的便利商店驚傳女高中生持刀割傷女顧客胸頸。（記者王峻祺翻攝）

    宜蘭礁溪火車站前的便利商店驚傳女高中生持刀割傷女顧客胸頸。（記者王峻祺翻攝）

    來自台中的16歲陳姓女高中生今天（16日）和母親在宜蘭礁溪火車站前1間超商內發生口角，疑因情緒不穩，涉嫌直接拆封店內陳列販售的美工刀，揮刺一旁38歲尤姓女顧客；尤女胸頸流血送醫，幸無生命危險；陳姓少女警訊後被依殺人未遂、傷害罪送辦。

    宜蘭礁溪中山路二段、礁溪火車站前這間超商今天上午10點多發生疑似隨機持刀傷人案，遭波及的尤女與陳姓女高中生並不相識，被刺血濺超商加上尖叫聲，嚇壞店內其他顧客，一哄而散跑出店外呼救，店員發現也立即報案，警方趕到隨即將未成年的陳女及母親帶回偵辦。

    遭刺傷的尤女是宜蘭人，當時在陳女附近購物，突然遭到攻擊導致她驚嚇過度，胸頸約有3公分刀傷，因呼吸不順、血壓偏低，被送往陽明交通大學附設醫院治療，所幸意識清楚，暫無生命危險。

    隨機持刀刺人的未成年少女僅16歲，警方調查，疑因少女在店內購物時與母親有爭執而情緒不穩，持店內所販售美工刀傷害另名購物民眾，依法逮捕後，依殺人未遂、傷害罪移送宜蘭地檢署偵辦。

    相關新聞請見：

    驚！台中少女宜蘭礁溪持刀刺人 38歲女頸傷送醫

    宜蘭礁溪隨機割頸案發生後，超商外一陣騷動，顧客嚇得四散。（記者王峻祺翻攝）

    宜蘭礁溪隨機割頸案發生後，超商外一陣騷動，顧客嚇得四散。（記者王峻祺翻攝）

    來自台中的陳姓女高中生疑和母親發生口角，情緒不穩持刀隨機割傷其他顧客。（記者王峻祺翻攝）

    來自台中的陳姓女高中生疑和母親發生口角，情緒不穩持刀隨機割傷其他顧客。（記者王峻祺翻攝）

