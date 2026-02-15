衛星影像曝光！中國重啟四川深山核基地 恐削弱美對台海嚇阻力

衛星影像對比顯示，位於中國四川平通的祕密核武設施，在2024年（左）至2026年（右）間出現大規模擴建。右圖圓圈處為新完工的高型通風管，專家分析其建築結構與美國核武實驗室極其相似，疑似正重啟生產核彈頭核心的關鍵零件。（圖擷取自空中巴士（Airbus）衛星影像）

中國深山祕密的核武關鍵設施正在大規模「復活」，規模擴張之快，甚至連衛星影像都能清晰辨識。根據《紐約時報》披露，北京正加速重啟四川深山的核工業基地，專家解讀此舉旨在強化核戰力，可能在未來台海危機時，削弱美軍透過「核威懾」介入衝突的決策判斷。

衛星影像顯示，位於中國四川省山區的多處神祕設施正在進行大規模升級。這些地點多為冷戰時期毛澤東為防範美蘇打擊而設立的「三線建設」（Third Front）遺址。衛星影像分析專家巴比亞茲（Renny Babiarz）指出，自2019年起，這些沉寂數十年的山谷出現了新建碉堡、複雜管線與排熱通風設備。

巴比亞茲對比影像後發現，四川平通的設施結構與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室極其相似，疑似正在生產「核彈核心」（pits），即核彈頭關鍵的鈽金屬心臟。此外，附近的紫彤基地也出現疑似用於測試核彈高爆藥裝置的實驗場。

專家解讀：擴核恐旨在抵銷美軍台海介入能力

五角大廈最新年度報告估算，中國目前的核彈頭儲量已超過600枚，正朝向2030年破千枚的目標加速邁進。雖然數量仍少於美俄，但美方官員與智庫更關切這波擴核背後的戰略意圖。

前美國國防部副助理部長、現任蘭德公司（RAND）資深研究員蔡斯（Michael S. Chase）分析，北京擴充核武庫的核心目的之一，是希望在台海發生軍事衝突時，具備免受美國「核威懾」的免疫力。一旦中國擁有足夠龐大的核武後盾，華府在考慮干預台海危機時，將因擔心衝突升高為核戰而產生顧慮，進而影響介入的意願與規模。

全球軍控進入真空期 中國追求核武「免疫力」

隨著美俄間最後一個核武軍控條約即將失效，全球核武監督體系正進入危險的真空期，而北京對加入限制協議始終表現冷淡。專家指出，中國除了擴建設施，還在四川綿陽建立「雷射點火實驗室」，這類科技讓科學家能在不真正引爆核武器的情況下蒐集數據，大幅加速核彈頭的設計更新。

雖然部分專家認為基地擴建可能與提升儲存安全性有關，但絕大多數美方觀察家認為，在缺乏對話的情況下，這種大規模且不透明的擴張，迫使各方必須針對最壞的戰略情境進行準備。

