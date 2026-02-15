才證實「病情加重」 高市早苗：把每一天當生命最後一天來過

日本首相高市早苗。（法新社）

日本首相高市早苗昨天（14日）證實自己手部罹患的類風濕性關節炎惡化，手指嚴重變形，所幸骨頭無礙，只要發炎和疼痛消退就沒事了，讓支持者放心不少。而高市早苗也沒有因為病情加重懈怠國事，每天依然在崗位上盡心盡責，今天（15日）她就發文說，這次眾議院大選她再次獲得選民高票民意授權，會好好珍惜，並把「每一天當作生命的最後一天來認真過」！

高市早苗今天在官方X發文：「一個禮拜前的星期日，是眾議院選舉的投票日。首先，我要再次向在遭逢大雪這種惡劣天候、路況不便的情況下，仍前往投票所的各位選民，致上由衷的感謝；也向為了確保選舉安全、公正執行而盡心盡力的地方政府職員以及總務省職員們，表達深深的謝意。儘管是在如此寒冷的天氣，本次投票率仍高於前年的眾議院選舉。這全賴各位對作為民主根基的選舉制度所抱持的理解與支持。」

請繼續往下閱讀...

另外，高市早苗在自家奈良第二選區得票率高達88.7％，高市也向當地鄉親表達感謝，「這段期間因為我必須以自民黨總裁的身分到全國各地輔選，一直都沒能回到奈良，內心真的非常過意不去，這次甚至沒能在街頭當面向大家說明政見，就直接到了投票日，實在是很抱歉。幸好有很多熱心的志工朋友幫我維持選區的各種活動，讓我們順利完成這次選舉。而且奈良第2選區的投票率還比全國平均高，真的非常感謝大家的支持與體諒。」

高市早苗接著說：「這次承蒙大家的信任，我再次當選眾議院議員，對於新的任期，我會時時提醒自己要珍惜，而且『把每一天當作生命中的最後一天認真過』，全力以赴為大家服務。另外，這次很遺憾落選的候選人們，身為曾經落選的過來人，我能深刻體會大家此刻的難過與辛苦。我知道你們現在一定非常疲憊，但我也相信，只要繼續堅持自己的理念，不斷充實政策和腳踏實地經營，一步一步擴大支持的力量，終究能夠得到更多人的認同，我們一起加油！」

