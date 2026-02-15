為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    暗酸美國？中加外長會面 王毅喊2國應共同努力「排除干擾」

    2026/02/15 16:53 編譯張沛元／綜合報導
    中國外長王毅14日在「慕尼黑安全會議」上發表演說。（法新社）

    中國外長王毅14日在「慕尼黑安全會議」上發表演說。（法新社）

    中共中央政治局委員、中國外長王毅14日在「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）期間與加拿大外交部長安南德（Anita Anand）會面，並表示中加兩國應致力「排除干擾」。儘管並未點名任何國家，但所謂的「干擾」，據信應是指與加拿大關係日益疏離的美國。

    根據中國外交部的新聞稿，王毅在與安南德會面時說，加拿大總理卡尼（Mark Carney）稍早的訪中行成果豐碩，充分證明加國新政府奉行對華新政策，符合兩國共同利益，是完全正確的選擇；中國國家主席習近平與卡尼就建構中加新型戰略夥伴關係達成共識，為兩國關係向好發展作出戰略指引，「中方願同加方一努力，落實兩國領導人重要共識，排除干擾，重啟各領域交流合作，推動中加關係健康、穩定、永續發展。」

    至於安南德則說，卡尼的訪中行十分成功，開啟加中關係新時代；她感謝中方給予加公民免簽待遇，希望雙方密切對話合作，加強人文交流，推動加中關係積極穩定向前發展。去年上台的卡尼今年1月訪中，為卡尼拓展加拿大出口市場、減少對美國貿易依賴的全球戰略的一環。

    王毅在「慕尼黑安全會議」期間曾與多位西方領導人會面，力圖將北京塑造為比日益難料的美國更穩定的合作夥伴。

    加拿大外長安南德14日出席「慕尼黑安全會議」。（美聯社）

    加拿大外長安南德14日出席「慕尼黑安全會議」。（美聯社）

