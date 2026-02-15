為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美軍增兵中東德黑蘭慫了？ 伊朗副外長：已準備好就核協議上讓步

    2026/02/15 16:12 即時新聞／綜合報導
    伊朗外交部副部長拉凡契。（法新社）

    伊朗外交部副部長拉凡契。（法新社）

    伊朗外交部副部長拉凡契（Majid Takht-Ravanchi）近日受訪時表示，德黑蘭已準備好在核協議上做出讓步，前提是美國願意討論解除經濟制裁。拉凡契強調，目前能否達成協議的主導權在於華府，但伊朗願以稀釋濃縮鈾展現誠意。雙方預計於下週二（17）在日內瓦進行第二輪談判。

    《BBC》報導，拉凡契在德黑蘭受訪時表示，如果美方對達成協議展現誠意，雙方將有望邁向實質進展。他明確指出，只要美國願意討論解除制裁，伊朗也願意討論其核計畫中的各項核心議題。拉凡契更以德黑蘭先前提出「稀釋60%豐度濃縮鈾」的意向為例，以此證明伊朗推動外交解決方案的決心。

    然而，美國方面的態度仍顯謹慎。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週六（14）指出，總統川普雖傾向達成協議，但考慮到伊朗過往行為，這項任務顯得「非常艱鉅」。川普先前曾揚言，若無法達成限制核計畫的協議，不排除對伊朗實施軍事打擊，美軍目前也已加強在該區域的軍事部署。

    雙方歧見的核心之一在於「提煉豐度」。儘管伊朗始終否認研發核武，但高達60%的濃縮鈾已接近武器等級，引發國際社會高度戒心。此外，針對是否仿照2015年模式將高濃縮鈾運往俄羅斯處理，拉凡契語帶保留，表示現在判斷談判走向仍嫌過早。當時伊朗曾將逾11噸濃縮鈾運往俄國以換取天然鈾原料。

    值得關注的是，伊朗堅持談判範圍應限於「核子議題」。拉凡契宣稱，「零提煉」的要求已不再是雙方討論的障礙，此說法雖與川普日前「不希望伊朗有任何提煉行為」的言論有所出入，但若屬實，將是談判的一大突破。此外，伊朗重申拒絕將彈道飛彈計畫納入談判，此舉恐令強烈要求限制伊朗飛彈實力的以色列感到不安。

    美伊雙方二月初已在阿曼進行過間接接觸。川普對外表示相關談判氣氛正面，而雙方能否在日內瓦的下一輪對話中，針對制裁解除與核計畫透明度達成平衡，將成為中東局勢穩定與否的關鍵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播