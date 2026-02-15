美軍增兵中東德黑蘭慫了？ 伊朗副外長：已準備好就核協議上讓步

伊朗外交部副部長拉凡契。（法新社）

伊朗外交部副部長拉凡契（Majid Takht-Ravanchi）近日受訪時表示，德黑蘭已準備好在核協議上做出讓步，前提是美國願意討論解除經濟制裁。拉凡契強調，目前能否達成協議的主導權在於華府，但伊朗願以稀釋濃縮鈾展現誠意。雙方預計於下週二（17）在日內瓦進行第二輪談判。

據《BBC》報導，拉凡契在德黑蘭受訪時表示，如果美方對達成協議展現誠意，雙方將有望邁向實質進展。他明確指出，只要美國願意討論解除制裁，伊朗也願意討論其核計畫中的各項核心議題。拉凡契更以德黑蘭先前提出「稀釋60%豐度濃縮鈾」的意向為例，以此證明伊朗推動外交解決方案的決心。

請繼續往下閱讀...

然而，美國方面的態度仍顯謹慎。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週六（14）指出，總統川普雖傾向達成協議，但考慮到伊朗過往行為，這項任務顯得「非常艱鉅」。川普先前曾揚言，若無法達成限制核計畫的協議，不排除對伊朗實施軍事打擊，美軍目前也已加強在該區域的軍事部署。

雙方歧見的核心之一在於「提煉豐度」。儘管伊朗始終否認研發核武，但高達60%的濃縮鈾已接近武器等級，引發國際社會高度戒心。此外，針對是否仿照2015年模式將高濃縮鈾運往俄羅斯處理，拉凡契語帶保留，表示現在判斷談判走向仍嫌過早。當時伊朗曾將逾11噸濃縮鈾運往俄國以換取天然鈾原料。

值得關注的是，伊朗堅持談判範圍應限於「核子議題」。拉凡契宣稱，「零提煉」的要求已不再是雙方討論的障礙，此說法雖與川普日前「不希望伊朗有任何提煉行為」的言論有所出入，但若屬實，將是談判的一大突破。此外，伊朗重申拒絕將彈道飛彈計畫納入談判，此舉恐令強烈要求限制伊朗飛彈實力的以色列感到不安。

美伊雙方二月初已在阿曼進行過間接接觸。川普對外表示相關談判氣氛正面，而雙方能否在日內瓦的下一輪對話中，針對制裁解除與核計畫透明度達成平衡，將成為中東局勢穩定與否的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法