俄羅斯反對派被迫流亡海外 罹患癌症也要反普廷

俄羅斯反對派領袖納瓦尼辭世將滿2年，昔日盟友被逼到離開俄國還罹癌也不改其志。圖為2024年2月16日民眾在納瓦尼死訊傳開後在波蘭首都華沙的俄國大使館外悼念。（路透檔案照）

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）盟友、異議人士皮羅戈娃（Khelga Pirogova）曾在2020年當選西伯利亞城市新西伯利亞（Novosibirsk）市議員，在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後公開力挺烏克蘭人；但隨著莫斯科當局在戰後強力鎮壓國內反對派，皮羅戈娃被迫流亡海外，除了繼續反對俄羅斯總統普廷，還要對抗第3期癌症。

病魔纏身讓目前旅居立陶宛的皮羅戈娃身心俱疲，但已被莫斯科當局列為「外國代理人」、被禁止在俄國從政與擔任公職的皮羅戈娃，反普廷之心絲毫未減。37歲的皮羅戈娃說，她的個人目標之一，就是活得比73歲的普廷更久。

皮羅戈娃的命運是俄國反對派在俄烏戰爭期間掙扎求生、持續推動反對運動，以及挑戰普廷的縮影。16日辭世滿2年的納瓦尼死後，俄羅斯反對勢力內有派系鬥爭與醜聞，外有來自政府的加碼打壓，但皮羅戈娃仍不改其志：「我的心態始終不變：『你得堅強，你得應對一切。』」

由於曾在俄烏戰爭爆發後上網發文批評俄軍，當局威脅要把她關起來，皮羅戈娃在2022年7月偕夫逃離俄羅斯來到立陶宛，目前任職於納瓦尼創立、專門追蹤檢視俄國權貴高官貪腐的「反腐敗基金會」（Anti-Corruption Foundation）。

去年1月，皮羅戈娃確診子宮頸癌第4期，儘管稍後證實被誤診，但也不過是從第4期降為轉移範圍有限的第3期；她開始接受化療與放射治療，以及在支持者的金援下接受免疫治療。皮羅戈娃說，她有時覺得自己孤身一人，無法獨自面對癌症，「你需要外界的支持」，抗癌一如對抗普廷，需要幫助。

